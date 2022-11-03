'Gül adaylığı zorluyor, Kılıçdaroğlu aday olmayacak' iddiası

Abdullah Gül'ün Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı İYİP ile temasta olduğu iddiası sonrası yeni iddialar gündeme geldi.

Aydınlık'ın iddiasına göre, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Millet İttifakı'nın adayı olacağı iddiaları AKP içinde de konuşuluyor. Aydınlık’a konuşan üst düzey AKP'li yöneticiler, Kılıçdaroğlu’nun adaylığının altılı masada kabul görmesinin zor olduğunu öne sürdüler.

Gül’ün adaylık çalışmalarının bilgisinin kendilerine de geldiğini ifade eden AKP'liler, “Gül adaylığı zorluyor. Seçilmesi imkansız. Bizce Kılıçdaroğlu aday olmayacak. Gül ya da başka biri aday olarak gösterilecek. Gül’ün ya da Kılıçdaroğlu’nun adaylığı işimize gelir” dediler.