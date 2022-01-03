Erdoğan'dan zam açıklaması: Tarifeler vatandaşlarımız lehine düzenlendi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlarıyla yaptığı toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan emekliye zam oranı açıklamadı, yalnızca alt sınır duyurdu.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
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"Salgının ekonomiler üzerindeki baskısının artmasına rağmen Türkiye, geçen yıl ihracatta rekor kırdı.
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226 milyar dolarlık ihracatla, küresel ihracatta ilk kez yüzde 1'den fazla pay aldık. 20 yıl önce 86 milyar doları bulmayan dış ticaret hacmimiz 500 milyar dolar sınırına dayandı.
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Salgının turizmde yol açtığı olumsuz etkileri ortadan kaldırmak için verdiğimiz desteklerin karşılığını gördük. 29 milyon turistle sezonu kapattık. Önceki yıla göre ziyaretçi sayısında yüzde 83'lük artış sağladık.
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Meslek lisesi, üniversite mezunu gencimizi en az 12 ay boyunca istihdam etme taahhüt eden işletmelere 100 bin lira destek veriyoruz. Bu destek rakamı faizsiz olarak iki yıl sonra 24 ayda geri ödenecek.
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3-4 yıl önce yurt dışı benzer saldırılara maruz kaldık. Aldığımız tedbirler sayesinde yurt dışından Türk ekonomisine yönelik sinsi saldırıların önünü büyük ölçüde kesmiştik. Son kampanyada daha çok yurt dışındaki yatırımcıları panikleterek aynı amaca varılmak istenmiştir. Dalgalanmanın durulmadığı görülünce 20 Aralık'ta açıkladığımız tedbir paketi ile piyasaların yeniden dengeye gelmesini sağladık.
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Kur korumalı TL mevduatına kısa sürede 78 milyar liralık geçiş sağlanması önemli. Açıkladığımız tedbir paketinin kapsamını 2022'de genişletiyoruz.
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Pek çok ülke elektrik tarifelerini 3 kat arttırdı. Ülkemizde tarifeler vatandaşlarımız lehine düzenlenmiştir.
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Vatandaşlarımızın cebinden doğalgaz ve elektrik faturası olarak çıkacak 165 milyar lirayı kamu kaynaklarından karşıladık. Hiçbir vatandaşımızı fiyat artışlarının yükü altında bırakmadık. Vatandaşlarımızın gelirlerini enflasyonun altında ezdirmeyecek özel tedbirler aldık.
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Kömür yardımlarının yeni yılla birlikte doğalgaz faturası desteği olarak verilebileceği haberini sizlerle paylaşmak istiyorum. Hane halkının kullandığı doğalgaz ve elektrik faturalarında tarifeler vatandaşlarımız lehine düzenlenmiştir. Ülkemizde 2002 yılında 150 kilovat elektrik ve 125 metreküp doğalgaz kullanımı karşılığında asgari ücretin yüzde 47'sini oluşturuyordu. Şimdi aynı miktarda elektrik, doğalgaz için asgari ücretin yüzde 13'ü seviyesindedir. Vatandaşımızı fiyat artışlarına ezdirmeme sözünü burada yerine getirdik.
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Bankalardaki altın hesaplarında tutulan birikimler fiziki altın olarak da alınabilecek. Darphane altın ürünleri bazında açılan hesaplar fiziki altın olarak istenebilecek. Kredi garanti fonu daha aktif çalışmasıyla ilgili protokol yakında hayata geçiriyor.
TL için Hazine desteğine, ihracat, imalat sanayi şirketleri için kurumlar vergisinde 1 puanlık indirim, bireysel emeklilik sisteminde devlet katkısını yüzde 30'a çıkartılmasına, yatırım fonlarından elde edilen kâr paylarından istisnayla ilgili kanun değişikliği düzenlemeleri yarın Meclis'in takdirine sunuluyor.
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İstikrar kazanmaya başlayan kur dikkate alındığında petrol fiyatları üzerinde baskının yakında tersine dönmesi beklenebilir. Bitkisel yağ fiyatlarındaki artış yüzde 70, şeker fiyatları yüzde 50, tahıl yüzde 32'yi bulmuştur. Market fiyatlarındaki artışın bir kısmı bu küresel fiyatlandırmadır.
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Diğerleri gibi ülkemizin önünde bir enflasyon gerçeği vardır. 2021 enflasyonumuz yüzde 36 olarak açıklandı. Her ne sebeple olursa olsun vatandaşlarımızın böylle bir tablo ile karşı karşıya kalmasından dolayı üzüntülüyüz. Enflasyonu en doüşük seviyelere indiren biziz. En kısa sürede tekrar tek haneli rakamlara geriletmekte kararlıyız. Bu derece yüksek çıkması küresel emtia fiyatları, döviz kurundaki dalgalanmanın etkisinin olduğunu biliyoruz. Köpüğü aldığımızda nasıl gerçekçi tablo ortaya çıktıysa enflasyonda da bunu yapacağız.
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Hiçbir vatandaşımızı fiyat artışlarının yükü altında bırakmadık, bırakmayacağız. Vatandaşlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek özel tedbirler aldık. Asgari ücrette yapılan yüzde 50'lik artış bunun örneklerinden biridir. Bu düzenleme asgari ücrete endeksli işsizlik maaşı, evde bakım ücreti, 65 yaş aylığı, işgörmezlik ödeneği gibi pekçok rakamı arttırdık. Memurlarımıza toplamda yüzde 28 oranında bir artış yaptık. Memurlarımızın Ocak ayındaki yüzde 5'lik toplu sözleşme zammını yüzde 7,5 olarak uygulama kararı aldık.
Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'a çıkarttık. Aile yardımları da çalışmayan eş için 521 lira, 6 yaşındak küçük çocuklar 115 TL, 6 yaşından büyük çocuklar için 57 lira olarak güncellenmiştir. Bu rakamlara memur maaşlarının asgari ücret kadar ki kısmının gelir ve damga vergilerinden muaf tutulmuştur. Emeklilerimizin maaşlarında ise genel olarak enflasyon oranı kadar artış zaten yapıyoruz. Buna ilave olarak düşük maaş alan emeklililerimizle ilgili yeni alt sınır belirledik. Hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak yeni düzenlemeye göre.
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Salgın omicron varyantı ile kapımıza dayandı. Her ne kadar hastaneye yatış, vefat sayılarımızda endişe edici bir durum gözükmüyor. Yerli ve milli aşımız TURKOVAC'ımilletimizin hizmetine sunduğumuz dönemde salgına karşı çok daha etkin ve hızlı korunma araçlarına sahibiz. Temizlik, maske, mesafe üçlüsünden oluşan salgın tedbirlerine riayet hususunda biraz daha sabır, biraz daha dikkat istiyorum."