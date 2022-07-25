Erdoğan'dan Zaho açıklaması: 'PKK'nın gerçek yüzünü görmüş olduk'

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Duhok kenti Zaho ilçesinde 2’si çocuk 9 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıya dair "PKK-YPG bunları alışılmış terör eylemlerinin benzeri. PKK'nın gerçek yüzünü görmüş olduk" dedi.
Erdoğan'ın TRT'de gerçekleştirdiği konuşmasından satır başları şöyle:
Tahıl koridoru
- Yazılı medyada gördük ki fiyatlar düşmüş. Bu tarihi başarıya verdiğimiz katkı Türkiye'nin önemli meselelerde rol oynamaya muktedir olduğunu göstergesidir.
- Sürecin ne kadar hassas olduğunu cuma günkü saldırıdan anlıyoruz. Herkesten attıkları imzalara sahip çıkmalarını istiyoruz. Burada bir başarısızlık hepimizin aleyhine olacaktır.
İsveç'in NATO üyeliği
- İade taleplerimizin karşılanması için yanıt bekliyoruz. İsveç somut adım atmaktan çok uzakta gözüküyor. İsveç kesinlikle Türkiye'den bir taviz beklemesin.
- Bu iş öyle zannedildiği gibi kolay bir iş değil. Bakın Makedonya 11 yıl sürdü. Biz orada da dostlara bunu söyledik. Madrid'deki bir davettir bir onama değildir. Bu davetin neticesi ne olacak? Onu da bu eylemler belirleyecek
- Olay sadece İsveç, Finlandiya böyle değil. Almanya da böyle... İskandinav ülkeleri de böyle...
Astana zirvesi
- İran ile ikili ilişkilerimizi ele alma fırsatı bulduk. İkili ticaret hacmimizi 30 milyar dolara çıkarma hedefimiz var. Şu an son durum 7,5 milyar dolar. Türkiye, İran'a yakışmıyor. Bu işi halletmek için avantajlarımız var. Bir kere İran'dan biz petrol alıyoruz, doğal gaz alıyoruz. Bunu artıracağız. Bunu arttırdık, bu sayıyı yakalarız.
- Putin ile olumlu bir görüşme yaptığımızı söyleyebilirim. Savaşın yarattığı menfi konular ve anlaşamadığımız konular tabii ki var. Astana Zirvesi çerçevesinde Suriye itilafının farklı vehçelerini istişare ettik.
Yunanistan ile ilişkiler
- Bir, bir buçuk ay önce 'gel bir yemek yiyelim' dedim. Bu yemekte 'Aramıza üçüncü kişileri sokmayalım' dedim. Amerika seyahatinde aleyhimizde çok şeyler söyledi. Davos'ta da benzer şeyleri yaptı. Kaldı ki sen de siyasetçisin ben de siyasetçiyim. Efes Tatbikatı'nı yapınca bunlar da bazı tatbikatlar yaptı.
- Yunanistan ile artık görüşmelere son vereceğiz. 9 adet Amerikan üssü var. Bizim güvenlik ihtiyaçlarımız için uçak almamızı engellemeye çalışıyor. Biz duruşumuzla her şeyimizle konumumuzu zaten koruyoruz.
- Bu tür şartlar Türkiye için geçerli değil. Rum-Yunan lobisi başta olmak F16 talebimizi engellemeye çalıştıklarını görüyoruz. Madrid'deki görüşmede Demokratlar'dan da olumlu yaklaşmayan kişiler vardı. Çalışmalarımız sürüyor.
Mısır ile ilişkiler
- Alt düzeyle görüşmeler devam ediyor. Üst düzeyde de bu işin olmaması söz konusu değil. Yeter ki birbirimiz anlayalım. Birbirimize yaklaşım tarzımızı kontrollü bir şekilde devam ettirelim. Mısır halkı müslüman. Müslüman müslümana ters bakacak değil.
Ermenistan ile normalleşme görüşmeleri
- Başbakan Paşinyan ile her iki ülkenin dini bayramları kapsamında bir tebrik telefonu gerçekleştirdik. Azerbaycan konusu yola girdikten sonra biz zaten kapıları açarız dedik. Ancak artık söylemin ötesinde somut adımlar atmasını bekliyoruz. Ermenistan ile normalleşme sürecinde ciddiyiz. Bizim ülkemizde 100 bin Ermeni var. Vatandaşımız olan vatandaş namzeti olan var. Bu bizim sürece yaklaşımımızı gösteriyor.
Zaho saldırısı
- PKK-YPG bunları alışılmış terör eylemlerinin benzeri. Biz buna yabancı değiliz. Bunu da Amerikalılara ve Rusya tarafına anlattık. Aynı şekilde bunu Irak'taki dostlarımıza söyledik: 'Yaptığınız açıklamalara dikkat edin Türkiye kardeşlerine böyle bir şey yapmaz' Aklı selim sahibi olan Iraklı arkadaşlarımız güzel açıklamalar yaptılar. Dohok'ta hayatını kaybeden sivillere başsağlığı diliyorum. PKK'nın gerçek yüzünü görmüş olduk.
Enflasyon
- Bu salgın süreci Ukrayna'daki savaş ve tedarik zincirinden kaynaklı sorunlar küresel anlamda enflasyonist sorunlar oluşturdu. Haziran ayı itibariyle yıllık enflasyon yüzde 78-79'a ulaştı. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığımızla birlikte çalışıyoruz.
- Kur korumalı mevduata vatandaşların ilgisi yüksek oldu. Toplamda 1,8 milyon hesap açıldı.
- Hayat pahalılığının yükünü azaltmak için adımlar atıyoruz. Şubat-Mart ayı itibariyle düşüşü görürüz. Son yaptığımız zamlarla vatandaşın cebindeki para arttı. Bay Kemal ve hanımefendi ağzına bakarak açıklama yapmayız. Fiyat açıklarken de fındık müstahsilini asla enflasyona ezdirmeyiz.
KYK kararı
- Harcı Bay Kemal mi söyledi de kaldırdık ya da yanındaki ortağı mı söyledi de kaldırdık. Harcı biz kaldırdık.