AKP Sözcüsü Çelik'ten Zaho açıklaması: 'Tipik bir PKK saldırısı olduğu açıktır'

AKP MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulunan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Duhok kenti Zaho ilçesinde 2’si çocuk 9 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıya dair "Tipik bir PKK saldırısı olduğu açıktır. Geçmişte de gerçekleştirdiği eylemdir. Irak halkı ile ortak düşmanımız PKK ile birlikte terör örgütleridir. Kardeş Irak halkı bu saldırıyı gerçekleştirenlerin ortaya çıkarılması konusunda çalışılabilir" dedi.

Çelik'in konuşmasından satır başları şöyle:

Tahıl koridoru

Tahıl koridoru meselesi Cumhurbaşkanımızın gösterdiği irade ve dirayetle güçlü bir şekilde çözülmüştür. Rusya ve Ukrayna taraflarının bir araya getirilmesi ve dünyanın önündeki tahıl krizinin çözülmesi önemlidir.

Tahıl krizinin öncesinde Astana zirvesi gerçekleşti. Astana Zirvesi'nin tahıl diplomasinin öncesinde gerçekleşmesi de gıda diplomasisinde bir ön çalışma olmasını sağladı.

Astana Zirvesi

Astana Zirvesi ile ilgili olarak ortaya çıkan tablo çok kolay zamanlardan geçmedi. Çok sıkıntılı zamanlardan da geçti. Bütün eleştirilere cevap olarak söylemek isterim ki Astana Zirvesi'nin yaşatılması sürecindeki katkımız sürecektir.

Siyasi çözümün Suriye'de açılması konusunda Türkiye çaba gösteriyor. Siyasi çözümün önünün tıkanmaması Anayasal sürecin önünün açılması son derece önemlidir. Yapılan tüm kara propagandalara rağmen Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklemektedir.

Zaho saldırısı

TSK'nın sivillere karşı herhangi bir eylemde bulunmaması için dünyanın en hassas ordusu olduğunun altını çizerim.

Tipik bir PKK saldırısı olduğu açıktır. Geçmişte de gerçekleştirdiği eylemdir. Irak halkı ile ortak düşmanımız PKK ile birlikte terör örgütleridir. Kardeş Irak halkı bu saldırıyı gerçekleştirenlerin ortaya çıkarılması konusunda çalışılabilir.

KYK faizleri

Arkadaşlarımızın aylarca süren çalışmalarının birini duyuyorlar sonra 'Biz iktidara gelirsek şunu yapacağız' diyorlar. Cumhurbaşkanımız açıklayınca da 'Biz söyledik yaptınız' diyorlar. Hizmet gaspı söz konusudur.

Batı Trakya'daki dört azınlık okulunun kapatılması

Yunanistan'ın dün Lozan Antlaşması'nın hükümlerine uymadığını Cumhurbaşkanımız ifade etmişti. Yunanistan, Türk azınlığa ait olan okulları kapattı. Burada öğrenci azlığı vardır yoktur meselesi, Türk azınlığın vereceği karardır. Lozan Barış Antlaşması'nın hükümleri açıktır. Öğrenci azlığı nedeniyle okul kapatmak asimilasyon adımıdır. İnsan haklarına aykırıdır.

Türkiye Çevre Ajansı ve Emine Erdoğan