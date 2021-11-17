Erdoğan'dan yüzde 50+1 açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 50+1 açıklaması yaptı.

"Yüzde 50+1 sizce değişmeli mi?" sorusuna yanıt veren Erdoğan, "Bunların hepsi maalesef yalan dolan, bu tür şeyler" derken, "Bu konularla, özellikle Anayasa değişikliğiyle ilgili karar merci parlamentodur. Parlamento bu konuda bir değişikliğe giderse parlamento değişikliğe gider, adımı da ona göre atılır. Parlamento daha önce Anayasa ile ilgili bu konuda bir karar verdi. Yeni bir karar verir mi vermez mi? Onu da görürüz" ifadesini kullandı.