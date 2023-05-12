Erdoğan'dan Yunan gazetesine demeç: 'Husumetleri bir kenara bırakabiliriz'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'a bir mesaj gönderdi. "Husumetleri bir kenara bırakabiliriz" diyen Erdoğan, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde "yeni dönem" çağrısı yaptı.

Erdoğan, Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini’ye demeç verdi.

Verdiği demecin gündeminde 14 Mayıs seçimleri olan Erdoğan, 'seçim zaferinden emin olduğunu' söyledi. Erdoğan, "Meydanlardaki büyük mitingler buna işaret ediyor, halk arzusunu gösteriyor, biz de görüyoruz" dedi.

'O da sözünde dursun'

Erdoğan, Türkiye'nin ardından bir hafta sonra 21 Mayıs'ta da Yunanistan'ın sandık başına gideceğini hatırlatarak, "Yunanistan ile husumetleri ve rekabetleri bir kenara bırakabiliriz" ifadesini kullandı. Erdoğan, husumetlerin iki ülkeyi de çok yıprattığını söyledi.

İki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı olması arzusunda olduğunu aktaran Erdoğan, "Türkiye'den Yunanistan'a en kalbi dostluk selamlarımı gönderiyorum" dedi.

Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e de mesaj gönderdi. Dostluk çağrısı yapan Erdoğan, "Miçotakis de benimle aynı izlenimleri ve duyguları aynen korumalı. O da sözünde dursun" dedi. (AA)