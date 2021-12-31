Erdoğan'dan yeni yıl mesajı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, videolu yeni yıl mesajı yayınladı.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, videolu yeni yıl mesajı yayınladı.

Erdoğan'ın mesajında öne çıkanlar şöyle:

  • 2021'i koronavirüs salgını gölgesinde geçirdik.,
  • Ekonomide tarihi bir dönüşümü başlattık. Türk ekonomisinin uzun süre maruz kaldığı saldırılar oldu ama biz hazırlıklıyız. Döviz kurunda yaşanan dalgalanmayı aldığımız tedbirle ortadan kaldırdık.
  • Hedefimiz istikrar ve güveni kalıcı kılmak.
  • Dövizdeki yükselişin durmayacağı propagandası ile kendi aklı ile yeni sinsilikler peşinde koşanlar olsa da bu güven iklimini kökleştirmekte kararlıyız.
  • Asgari ücretteki tarihi artışla çalışanların ve üreticilerin yanında olduğumuzu gösterdik.

 