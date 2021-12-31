Erdoğan'dan yeni yıl mesajı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, videolu yeni yıl mesajı yayınladı.
Erdoğan'ın mesajında öne çıkanlar şöyle:
- 2021'i koronavirüs salgını gölgesinde geçirdik.,
- Ekonomide tarihi bir dönüşümü başlattık. Türk ekonomisinin uzun süre maruz kaldığı saldırılar oldu ama biz hazırlıklıyız. Döviz kurunda yaşanan dalgalanmayı aldığımız tedbirle ortadan kaldırdık.
- Hedefimiz istikrar ve güveni kalıcı kılmak.
- Dövizdeki yükselişin durmayacağı propagandası ile kendi aklı ile yeni sinsilikler peşinde koşanlar olsa da bu güven iklimini kökleştirmekte kararlıyız.
- Asgari ücretteki tarihi artışla çalışanların ve üreticilerin yanında olduğumuzu gösterdik.