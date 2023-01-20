Erdoğan'dan yeni seçim tarihi açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'dan seçim tarihiyle ilgili açıklamasında "14 Mayıs'ı konuşmaya başladılar bu da hayırlı bir adımdır" dedi.

NTV'nin haberine göre, Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bunlar anlık adımlar değil. Devlet Su İşleri olarak barajlar yaptık yapıyoruz. İstanbul Ankara İzmir gibi büyükşehirlerde belediyelerin sorumluluğundadır. Onlarında buralarda barajlar yapmalı gerekmektedir. En son yaptığımız baraj Yusufeli Barajı. Yusufeli Barajı kısa süre içerisinde tamamen devreye girmiş olacak. Bu işin tek tedbiri barajlardır bunun dışında ciddi bir tedbir söz konusu değil.

'Türkiye'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dır'

Şu anda seçimle ilgili yetkinin kimde olduğunu bilmeyecek kadar cahillerin eline kaldık. Türkiye'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dır. Cumhurbaşkanı kararname ile 60 gün önceden bu işin ilanını yapar 60 gün sonra YSK kronolojik yapıyı çalıştırır. Diyelim ki Mart'ın 10'un da ilan ettiyse 60 gün çalışmaya başlar. 60 gün ne zaman bitiyorsa o gün seçim günüdür. Bunu da YSK takip eder. Bunlar bu işin farkında değil. 14 Mayıs'ı konuşmaya başladılar bu da hayırlı bir adımdır.''