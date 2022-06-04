Erdoğan'dan yeni görevden alma ve atama kararları

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan çeşitli kurum ve kuruluşlar ile bazı bakanlıklarda yapılan atamalar ve görevden almalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararlara göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Mahmut Türk görevden alındı. Yerine Hasan Güçlü atandı. Başkan Yardımcılığına, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, Mersin İl Müftüsü Şaban Kondi, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne ise Mahmut Özdemir atandı. İletişim Başkanlığında açık bulunan 1. Hukuk Müşavirliğine Ahmet Erdem Erbek getirildi.

TÜRKŞEKER Başkanı görevden alındı

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Alkan görevden alındı. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Muhittin Şahin atandı.

Kararın, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6'ıncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Adem Dinç, Hakan Bilir, Mehmet Hasdemir ve Mehmet Tunçak atandı. Karar, 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince yapıldı.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'nde atama

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliğine Durali Koçak atandı. Kararın, 33 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldığı ifade edildi.

Ayrıca, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeleri Aylin Çağlayan Özcan ve Volkan Mutlu Coşkun ise 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'inci maddesi gereğince görevden alındı.

Ayrıca Türk-Alman Üniversitesi rektörlüğüne bağlı olarak İlahiyat Fakültesi kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı da Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, Türk Alman Üniversitesi rektörlüğüne bağlı olarak İlahiyat Fakültesi kurulmasınak karar verildi. Karar, 2809 sayılı Yükseköğretim kurumları Teşkilatı Kanununun ilk 30 uncu maddesi gereğince karar verildiği belirtildi. (İHA)