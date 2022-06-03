Kapadokya alan sınırı değişti: Altın aramayla mı ilgisi var?

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan 5629 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla Kapadokya Alan Sınırı değiştirildi.

2019 yılında çıkarılan 7174 sayılı Yasayla Kapadokya’da kamu kurumu niteliği-özelliği taşımayan, üyeleri arasında Ticaret Sanayi Odasından seçilecek kişilerin de olduğu Alan Yönetimi adında bir örgüt kurulmuş ve bu örgüt eliyle yönetmesi öngörülmüştü.

Örgütte devlet memuru çalıştırılması bile yasaklanmıştı. Görevlendirilecek personelin devlet memurluğundan ayrılması isteniyordu. Yasada alanın sınırları belirlenmişti ama Cumhurbaşkanına değiştirme yetkisi tanınıyordu.

Belediyelerin kendi sınırları içinde kalan toprakları üzerinde plan yapma yetkisi bile yok sayılıyordu. Örgüt, alanın bütününe ilişkin üst ölçekli planları hazırlayacak, nazım ve imar planlarını onaylayacaktı. Dahası Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kuruluna, kültür varlıklarını koruma bölge kurulu müdürlüklerine, koruma, uygulama ve denetim bürolarına ve çevre ve şehircilik il müdürlüklerine verilen SİT ve benzeri yetkilerin hepsi Kapadokya Alan yönetimine tanınıyordu. Yetkileri öylesine genişti ki; örgüt isterse, Hazinenin özel mülkiyetindeki ya da devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazları, ormanlık alanları, bedelsiz tahsis edilebilecekti.

Tayyip Erdoğan, çıkardığı Cumhurbaşkanı Kararlarıyla sınırlarını değiştirdi. Bu arada Göreme Vadisini Milli Park olmaktan çıkardı.

Ocak 2021 tarihinde Kanadalı Centerra maden şirketi, Nevşehir Avanos ilçesine bağlı Özkonak ve Göynük köylerinde bin 306 hektarı kapsayan alanda altın arama ruhsatı aldı. Yöre halkı ruhsatın iptal edilmesi için onbinlerce itiraz dilekçesi vermişti.

Cumhurbaşkanı Kararına ekli koordinatlardan Kapadokya alan sınırının ne tür bir anlayışla değiştirildiğinin anlaşılması olası değil. Ancak altın arama ruhsatlarıyla ilgili bir boyutu olabileceği bile düşünülebilir.