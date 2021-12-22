Erdoğan'dan yeni düzenlemeyle ilgili açıklama: Ne yaptığımızı biliyoruz

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazartesi akşamı Türk Lirası mevduatına ilişkin yeni düzenlemeyi duyurmasının ardından döviz kurunda sert bir düşüş yaşanmıştı.

Yapılan düzenleme hem yasalara uygun olarak bütçe hazırlığının yapılmamış olması hem de burada oluşacak maliyetin vergiler yoluyla emekçilerin sırtına yüklenecek olması nedeniyle tepki çekmişti.

Erdoğan, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, ''Döviz kurunu, serbest piyasa ekonomisi kuralları içerisinde ülkemizin gerçeklerine uygun, öngörülebilir, sürdürülebilir bir seviyeye getirmek için açıkladığımız program etkisini göstermiştir'' dedi.

''Milletimiz bu programdaki tedbirleri ve kararlı duruşumuzu takdirle karşılamış, benimsemiş; piyasalar da buna uygun adımları atmıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımız paketteki hususların detaylarını kamuoyuyla ve taraflarla paylaşmaya başlamışlardır'' diye yazan Erdoğan, ''Kurun dengeye oturması sadece bankada parası olan vatandaşımızı değil üretimden enflasyona ekonominin her alanını ilgilendiren olumlu bir gelişmedir. Aynı şekilde ihracatçının önünü görebilmesini sağlamak da tüm ekonomiye müspet yönde etki edecektir'' ifadelerini kullandı.

'Sadece bankada parası olanlar kazanmadı'

''Ne yaptığımızı ve nereye gittiğimizi biliyoruz'' diyen Erdoğan şöyle dedi:

''Kazanan sadece bankada parası olan veya ihracat yapan değil ülkemizin tamamıdır, 84 milyonun her bir ferdidir. Herkesi yatırıma, istihdama, üretime, ihracata davet ediyor, ülkemizi cari fazlayla büyütme kararlılığımızı tekrarlıyoruz.

Altını çizerek söylüyorum: Ne yaptığımızı biliyoruz. Niçin yaptığımızı biliyoruz. Nasıl yapacağımızı biliyoruz. Nereye gittiğimizi biliyoruz. Nereye ulaşacağımızı biliyoruz.

Varacağımız yer, hem bizlerin hem bizden sonraki nesillerin hayatlarında olumlu yönde asırlık değişimler göreceği bir yerdir.''