Erdoğan'dan yeni atama kararları

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre; Tapu ve Kadastro Genel Müdür Yardımcılığına, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Tamer İnan, Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Mehmet Kalyon atandı. Ayrıca Tapu ve Kadastro 5'inci Bölge Müdürlüğüne Ömer Ay getirildi. (İHA)