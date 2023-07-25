Erdoğan'dan 'yeni anayasa' mesajı: 'Önceliklerimizin en başında'

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Saray'da Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri kura töreninde açıklamalarda bulundu.

Yargı mensuplarına 'sosyal medya baskısı' altında kalmamaları telkinin de bulunan Erdoğan, 'en öncelikli' görevlerinin yeni anayasa olduğunu söyledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: