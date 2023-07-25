Erdoğan'dan 'yeni anayasa' mesajı: 'Önceliklerimizin en başında'

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Saray'da Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri kura töreninde açıklamalarda bulundu.
Yargı mensuplarına 'sosyal medya baskısı' altında kalmamaları telkinin de bulunan Erdoğan, 'en öncelikli' görevlerinin yeni anayasa olduğunu söyledi.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Bugün kura çekerek göreve başlayacak 1102 arkadaşımızı tebrik ediyorum. Şu an Türkiye safında toplam 22 bin 122 hakim ve savcı görev yapıyor. Bugünkü törenle bu sayıyı 123 bin 923'e çıkarmış oluyoruz.
- Milletimizin gözünde adliye kapısını adaletin kapısı haline getirmek için çalıştık.
- Yapılanlar önemlidir ama yeterli değildir. En büyük engel darbe ürünü mevcut anayasadır. Cumhuriyetimizin 100. yılını darbe anayasası ile karşılamış olmayı içimize sindiremiyoruz. Sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasa ile taçlandırmak istiyoruz. Önceliklerimizin en başında Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarmak var.
- Sosyal medyada cübbe giyip ahkâm kesenler asla bizim referansımız olamaz. Adaletin ölçüsü sosyal medya tepkileri değil, kanundur, nizamdır, maşeri vicdandır. Daha ileri gidiyorum, hukuktur! Hukuk, kanunun çok çok ötesindedir! Sizin rehberiniz, vicdanınızla birlikte zengin hukuk külliyatımızdır. Kararınızı verirken hiç kimsenin, hiçbir gücün sizi yönlendirmesine müsaade etmeyin.
- Tavrımız gayet nettir. Su uyur ama Fetövari terör örgütleri uyumaz. Son FETÖ'cü hain de işlediği cürumların hesabını yargımıza vermeden ne biz ne de devletimiz güvende olacaktır.