Erdoğan'dan yeni AFAD Başkanı ataması

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, AFAD Başkanlığına, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer getirildi.
Daha önce Giresun Alucra Kaymakamlığı, Sivas Altınyayla Kaymakamlığı, Siirt Vali Yardımcılığı, Diyarbakır Silvan Kaymakamlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı, bakan danışmanlığı, İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı görevlerinde bulunan Sezer, 26 Ekim 2018’de Kırıkkale Valiliğine atanmıştı.
Atama öncesi AFAD'ın başkanlığını vekaleten Hamza Taşdelen yapıyordu.