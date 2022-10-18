Erdoğan'dan yaralı madencilere ilişkin açıklama: 5 tanesinin durumu biraz sıkıntılı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "e-İnsan Programı"na katıldı.
Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
- Bartın'daki Amasra olayında 41 şehidimiz var ancak onların dışında oradaki yaralılarımıza anında müdahale edildi ve sağlıklarına kavuşturuldu. Yanık durumları ağır olan madencilerimiz Türkiye'de 1 numara olan profesörlerimiz tarafından tedavi ediliyor.
- 6 tane de ağır olan ki bir tanesinin şuuru açıktı; hastanede ziyaret ettim. Diğer 5 tanesinin durumu biraz sıkıntılı.
- Batı'da ne varsa güneydoğuda da olacak demiştik, başardık. Burası Türkiye. Türkiye de artık gelişmiş ülkeler programı içerisinde yerini aldı.
- Kamu personel rejimi, hükümetlerimiz döneminde, değiştirmekte en zorlandığımız alan olduğunu itiraf etmek isterim.
- Iğdır'da üniversiteye gidecek olan genç ta İstanbul'a neden gelsin? Üniversite sayımızı 76'dan 208'e çıkardık.
- Dikkatimizi eğitim kalitesinin yükseltilmesine veriyoruz.