Erdoğan'dan Yalova ve Sivas il başkanlıklarına atama

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Yalova ve Sivas il başkanlığına yeni isimler atadı.
AKP Teşkilat Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile Sivas İl Başkanlığı'na Sayın Yusuf Tanrıverdi Yalova İl Başkanlığına Sn. Umut Güçlü atanmıştır" denildi.
AKP'de 5 il başkanlığına geçtiğimiz günlerde atama yapılmıştı. AKP'de Ağrı, Aksaray, Bartın, Kırklareli ve Van il başkanlıklarına yapılan atamalar, sosyal medyadan duyurulmuştu.