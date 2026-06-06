Erdoğan'dan uluslararası firmalara davet: 'Operasyonlarını Türkiye'den yönet, avantajlardan yararlan'

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Ekonomiye ilişkin mesajlar veren Erdoğan, "2002 yılında yalnızca 36 milyar dolar olan mal ihracatımız 2025 itibarıyla 273,3 milyar dolara yükseldi. 2025 yılında mal ve hizmet ihracatımız 395,9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı" dedi.

Türkiye'nin 23 yıldır büyüdüğünü söyleyen Erdoğan, "Haziran ayında takvim etkisinin ortadan kalkmasıyla birlikte ihracatta yeniden güçlü bir ivme yakalayacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

'Finansmana erişim için kapsamlı bir çalışma yapılacak'

Finansmana erişim konusunda yaşanan güçlüklerin farkında olduklarını söyleyen Erdoğan, konunun son Kabine Toplantısı'nda ele alındığını söyleyerek kapsamlı bir çalışma için ekonomi yönetimine talimat verdiğini kaydetti.

AKP'li Cumhurbaşkanı şunları söyledi:

Finansmana erişim konusunda yaşanan güçlüklerin farkındayız. Pazartesi günü yaptığımız kabine toplantısında Türk ekonomisinin güncel durumunu masaya yatırdık. Finansmanla ilgili geçmiş tecrübeleri de göz önünde bulundurarak kapsamlı bir çalışma yapılması için ekonomi yönetimine gerekli talimatları verdik.

'Operasyonlarını Türkiye'den yönet, avantajlardan yararlan'

"Gerek ekonomik gerek ticari gerekse diplomatik olarak etrafımızı saran toz bulutu dağıldığında bunun en büyük kazananı Türkiye olacaktır" ifadelerini kullanan Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'ni küresel yatırımın, finansal hizmetlerin bölgesel üssüne dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Erdoğan, "Krizleri değil fırsatları konuşacağımız bir döneme gireceğiz. İstanbul Finans Merkezi'ni küresel yatırımın, finansal hizmetlerin bölgesel üssüne dönüştürmeyi hedefliyoruz. Burada sunulan finansal hizmetlerden elde edilen kazançları 20 yıl boyunca vergiden muaf tutuyoruz. Uluslararası ticaret yapan şirketler için de çok güçlü teşvikler getiriyoruz. Bizim mesajımız çok açık; operasyonlarını Türkiye'den yönet, avantajlardan yararlan" şeklinde konuştu.