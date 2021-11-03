Erdoğan'dan TÜGVA'ya: Atlattığımız her badire, hedeflerimize ulaşma kararlılığını perçinlemekte

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adı son dönemde usulsüzlüklerle, torpille ve kadrolaşmayla gündeme gelen TÜGVA'nın toplantısına mesaj gönderdi.

Girişimci İşadamları Vakfı ile Türkiye Gençlik Vakfı'nın Konya'da düzenlediği Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi'ne video mesaj gönderen Erdoğan, "Batı ülkelerinin nüfusunun yaşlanmaya başladığı, doğuda hala eğitim ve altyapı sorunlarının çözülemediği bir dönemde ülkemiz Türkiye, gençlerinden aldığı güçle geleceğine umutla baktığı bir yerde durmaktadır" dedi.

'Özellikle gençlerimizden çok büyük beklentilerimiz var'

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Küresel üretim ve lojistik merkezlerinin yeniden oluştuğu dijitalleşme ve teknoloji temelli bir ekonomi işleyişinin güçlenmeye başladığı bir süreçte yapılan zirvenin, hepimiz için yol gösterici sonuçların doğmasına vesile olacağına inanıyorum. Bu çerçevede özellikle gençlerimizden çok büyük beklentilerimiz var. Batı ülkelerinin nüfusunun yaşlanmaya başladığı, doğuda hala eğitim ve altyapı sorunlarının çözülemediği bir dönemde ülkemiz Türkiye, gençlerinden aldığı güçle geleceğine umutla baktığı bir yerde durmaktadır."

Erdoğan, yaşadıkları her tecrübe ve atlattıkları her badirenin milletin hedeflerine ulaşma konusundaki kararlılığını perçinlediğini aktardı.

Tepkiler nedeniyle katılmadı

soL'un edindiği bilgiye göre Erdoğan'ın buluşmaya katılacağı yönünde planlama yapılmışken son günlerde TÜGVA'ya yönelik tepkiler nedeniyle vazgeçtiği belirtildi.



