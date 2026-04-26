Erdoğan’dan Trump’a 'geçmiş olsun' telefonu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüşerek, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği (WHCA) yemeğinde meydana gelen silahlı saldırı girişimi nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada Erdoğan'ın Trump ile telefon görüşmesi yaptığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız görüşmede ABD Başkanı Trump’a, Vaşington’da Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde meydana gelen saldırı girişimi nedeniyle geçmiş olsun dileklerini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşananları demokrasi ve basın hürriyetine yapılmış menfur bir eylem olarak gördüğünü, yaralanan güvenlik görevlisine de acil şifa dilediğini belirtti."