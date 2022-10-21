Erdoğan'dan tavsiye: Kripto para kumarı yerine, blokzincir'e yönelin

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı tarafından düzenlenen "Blokzincir İstanbul" etkinliğinde konuştu.

Türkiye'nin internet konusunda fiber altyapıda yavaş gittiğini söyleyen Erdoğan, "Hızlandırmamız gerektiğinin farkındayız. İnşallah yakında bu konuda çok önemli adımları hayata geçirmiş olacağız" dedi. Erdoğan, "Gençlerimize hiçbir dayanağı olmayan kripto para kumarlarına yöneltmek yerine blokzincir teknolojisi gibi yeniliklerin geliştirilmesinin içinde yer alan daha büyük ve mümbit mecralara yönelmeleri tavsiyesinde bulunuyorum" çağrısında bulundu.

Öte yandan TOGG hakkında da konuşan Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünde banttan indirme törenini yapacağımız TOGG otomobilimiz de ülkemizin teknolojide geldiği seviyenin sembollerinden biridir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'İnternette fiber altyapı konusunda biraz yavaş gidiyoruz, hızlandırmamız gerektiğinin farkındayız'

"Artık kendi uzay programını başlatan bir ülke haline gelmemiz, internet alt yapımızı geliştirmemiz bunların işaretidir. İnternette fiber altyapı konusunda biraz yavaş gidiyoruz, onu da hızlandırmamız gerektiğinin farkındayız. İnşallah yakında bu konuda çok önemli adımları hayata geçirmiş olacağız.

TOGG açıklaması

"Türkiye 62 savunma sanayi projesinden 750'nin üzerinde projeye, 75 milyar dolar bütçeye çıkmıştır. Bu gelişmenin en büyük yansımasını ihracatımızda müşahede ediyoruz. Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünde banttan indirme törenini yapacağımız TOGG otomobilimiz de ülkemizin teknolojide geldiği seviyenin sembollerinden biridir.

'Başkalarının açtığı sanal evrenlerde yer almaya çalışmak yerine, kendi evrenimizi kurmak peşindeyiz'

"Dijital varlık deposuna yakıt koyan durumunda kalmaktan ziyade, bu aracı kullanan ülke olmak istiyoruz. Başkalarının açtığı sanal evrenlerde yer almaya çalışmak yerine, kendi evrenimizi kurmak peşindeyiz. Hedefimiz bu alanda da tüketici değil üretici, tasarlayıcı, yön verici, takip edilen konumuna ulaşmaktır. Ülkemizin teknolojinin diğer alanları yanında bilassa savunma sanayi alanında örnek teşkil edecek başarılarıyla dikkatle takip edildiğini zaten biliyoruz. İnsansız hava araçlarımız yazdıkları destanlarla adlarına şarkılar bestelenen efsaneler haline gelmiştir.

'Dünya beşten büyüktür çağrımız sadece yönetim ve güvenlik alanını değil, teknolojideki adaleti de kapsayan bir itirazdır'

"Artık bizim Tayfunumuz da var. Bunlar artık bir yerlere de işaret ediyor. bunların şimdi çok daha ileri safhaya taşımakta kararlıyız. yenilikçi ve ekonomimize değer katacak bu teknolojiyi, küresel insani yardımlarımızın etkinliğini saplamaktan iklim değişikliğiyle mücadeleye kadar geniş bir alanda kullanabileceğimizi düşünüyoruz. Bu heyecanla çalışmalarımıza hız veriyoruz BM kürsüsü başta olmak üzere dünya beşten büyüktür çağrımız sadece yönetim ve güvenlik alanını değil, teknolojideki adaleti de kapsayan bir itirazdır.

Yeni yönetim sistemimizi kurarken cumhurbaşkanlığı bünyesinde dijital dönüşüm adıyla özel bir ofise de yer verdik. Biz bugünü değil yarını değerlendiriyoruz. Dijital dünyamızı nasıl organize edeceğiz, bütün bunların adımlarını cumhurbaşkanlığı sistemini kurarken orada ortaya koyduk. Hem kurumlarımızın hem partimizin teknoloji ile ilgili programlarda yer almaya dikkat ediyoruz. Ülkemize kazandırdığımız eserlerin çoğu aynı zamanda birer teknoloji harikasıdır. Bugünkü programımızı da aynı anlayışın tezahürü olarak bu muhteşem salonda ve İstanbul’umuzun en önemli üniversitesinde bu açıklamayı yapıyoruz. Uluslararası katılımcıları kamu ve özel sektörümüzün önde gelen temsilcileriyle buluşturacak bu etkinlik ülkemizin teknolojik yeniliklerini yakın takibinin bir göstergesidir.

'Gençlere tavsiye: Kripto para kumarlarına yönelmek yerine blokzincir teknolojisi gibi yeniliklere yönelin'

Gençlerimize hiçbir dayanağı olmayan kripto para kumarlarına yönelmek yerine blokzincir teknolojisi gibi yeniliklerin geliştirilmesinin içinde yer alan daha büyük ve mümbit mecralara yönelmeleri tavsiyesinde bulunuyorum."