Erdoğan'dan Tansu Çiller'e 'bayram hediyesi': Arazisi ihya oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın onayladığı değişiklik ile park, ibadet ve yol alanları azaltılırken, konut, ticaret ve turizm alanları arttırıldı. İBB yetkilileri söz konusu plan değişikliğine itiraz edeceklerini söyledi.

Oda TV'nin haberine göre, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sarıyer “Gümüşdere-Kısırkaya Bölgesi” ile ilgili imar planı değişikliğini onaylayarak askıya çıkardı. Bir ay süreyle askıya çıkan planlara bu süre içinde itiraz edilebilecek. Askıya çıkan yeni planların açıklama raporuna göre, 60 parseli kapsayan bölge 273 bin 256 metrekareyi kapsıyor. Karadeniz kıyısında bulunan arazi yeni İstanbul Havalimanı’nın yaklaşık 20 kilometre doğusunda, Kilyos Plajı’nın ise yaklaşık 5 kilometre batısında yer alıyor.

Açıklama raporunda yer alan bilgilere göre yapılan plan değişikliği ile konut, ticaret, turizm ve günübirlik tesis alanı yaklaşık yüzde 20 oranında arttırıldı. Yürürlükteki planlara göre 137 bin 542 metrekare olan konut alanı; ticaret, turizm, konut ve günübirlik tesis alanı olmak üzere 162 bin 889 metrekareye çıkarıldı.

Buna karşın yürürlükteki planlarda 93 bin 769 metrekare olan park alanı 67 bin 528 metrekareye, 38 bin 411 metrekare olan yol alanı 35 bin 108 metrekareye, 3 bin 292 metrekare olan ibadet alanı bin 435 metrekareye düşürüldü. Plana ayrıca 4 bin 126 metrekarelik eğitim alanı eklendi.

İBB değişikliğe karşı çıktı

Açıklama raporunun ekleri arasında yer alan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat imzasıyla gönderilen yazıda ise, imar planının İBB tarafından hazırlanmasının uygun olacağı belirtildi. Polat’ın söz konusu 2 sayfalık yazısının sonuç bölümünde özetle şöyle denildi:

“Alanın doğal değerleri korunarak üst ölçekli plan kararları ile koruma-kullanma dengesinin kurularak çevre bölge planları ile bütünlük kurularak bütüncül bir planlama anlayışı çerçevesinde planlanmasının sağlanabilmesi amacıyla nazım imar planının Başkanlığımızca hazırlanmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.”

Öte yandan İBB yetkilileri, askıya çıkan planların, zamanında İBB tarafından hazırlanan planlardaki yapılaşmayı kat kat aşan yapılaşma hakkı verildiğini belirterek, “Bu plan değişikliğine itiraz edeceğiz” dedi.

En büyük parsel Çiller'e ait

Plan değişikliği açıklama raporunda yer alan bilgilere göre, planlama alanı içinde toplam 60 adet parsel bulunuyor. Bu parsellerin 49’u şahıs, 10’u Maliye Hazinesi, biri ise Sarıyer Belediyesi’ne ait. Parsellerin 49 tanesi tarla, 11 tanesi ise fundalık, çalılık ve mera niteliğinde.

Yine raporda yer alan bilgilere göre en büyük alanı 29 nolu parsel kapsıyor. 19 bin 300 metrekare büyüklüğünde olan parsel, eski Başbakanlardan Tansu Çiller’in mülkiyetinde bulunuyor. Yeni planlamaya göre söz konusu 29 nolu parsel ticaret+turizm+konut bölgesinde yer alıyor.