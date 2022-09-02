Erdoğan'dan 'talimat': 'İlk kez oy kullanacak 6 milyon gence özel hazırlık yapılacak'

AKP Haziran ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için çalışmalara başladı.

TRT Haber'in aktardığına göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelecek seçimlerde ilk kez oy kullanacak 6 milyon genç için partisine "talimat" verdi. Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında "Eylül ayı itibarıyla saha çalışmalarına hız verilmesini" isteyen Erdoğan, "Gençlere yönelik tüm projelerinizi hayata geçirin" dedi.

"Nüfusu 100 binin üzerindeki ilçeler için özel çalışma yapılacağı, 'kampüse hoş geldin' kampanyasının yoğunlaşacağı ve 207 üniversite önünde AKP stantları açılacağı" belirtildi.

Haberde "lise son sınıf öğrencileri için de ev ziyaretleri yapılacağı" ifade edildi.