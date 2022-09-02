AKP seçim hazırlıklarına başladı, parti yetkilisi oy oranı açıkladı

AKP haziran ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için çalışmalara başladı. 21 yıllık iktidar döneminde hazırlanan 5 seçim beyannamesi değerlendirilirken, yetkililer seçim sürecinde ana belirleyenin ekonomide rahatlama sağlayacak düzenlemeler olacağını söylüyor.

Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın, AKP yetkililerinden edindiği bilgiye göre partinin oyları son yapılan anketlere göre yüzde 35-37 bandında dalgalanıyor. Seçime daha 9 ay varken bu anketlere “seçmen eğilimi” olarak bakılması gerektiği belirtilirken, “İnsanlar böyle dönemlerde anketlere kızgınlıklarını, öfkelerini, temennilerini, hatta ikinci tercihlerini yansıtırlar. Seçim atmosferine girildiğinde tablo değişir. Sandığa gidildiğinde ne yapılacağı önemli” yorumları yapılıyor.

AKP'li yetkililer ekonomiyle ilgili söylemde muhalefete göre avantajlı olduklarını öne sürüyor, "Sözlerin ötesinde ekonomiyi 1-2 tık daha iyi hale getirmek zorundayız” değerlendirmesi yapıyor. Bu kapsamda ocak ayında asgari ücret artışı, dar gelirlilerin desteklenmesi kapsamında yeni düzenlemelerin hayata geçirileceği ifade ediliyor.