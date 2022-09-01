AKP'li Metin Külünk'ten yolsuzluk itirafı gibi açıklama

AKP MKYK üyesi Metin Külünk'ten itiraf gibi bir açıklama geldi.

Gerçekgündem'de yer alan habere göre, Ankara Masası'nın konuğu olan Külünk son dönemde gündeme gelen rüşvet iddialarına ilişkin, ''Bu gelişmelerin hepsini sokağın AKP hareketine olan güveninin güçlenmesi için bir arınmanın kapısı olarak da görmek mümkün. Tartışmalar var. Bu tartışmalar var olduğuna göre, buradan yola çıkarak bu büyük mücadeleye herkes üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmek zorunda. AKP bu arınmayı başarmak zorunda. Sokak tartışıyor, sokağın tartışmasına kulak mı kapatacağız?'' ifadesini kullandı.

Külünk'ün bu açıklamasından kısa süre sonra Erdoğan, rüşvetle anılan danışmanını görevden almıştı.

Öte yandan Peker'in rüşvetle suçladığı bir diğer isim Külünk olmuştu.