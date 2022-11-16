Erdoğan'dan Taksim'deki saldırıya ilişkin açıklama: Dökülen her kana ortaklar

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'nın Bali adasındaki G20 Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
- İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısın sonucunda taziyelerini ve geçmiş olsun dileklerini ileten tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Bu alçak saldırı terörün kanlı ve çirkin yüzünü bir kez daha göstermiştir. Terör örgütüne destek verenler dökülen her kana ortaktır. Teröristlerin kimin arkasına saklanırsa saklansın kendilerini bekleyen akıbetten kurtulamayacaklardır.
- Zirve kapsamında küresel, siyasi ve ekonomik görünüme ilişkin son gelişmeleri değerlendirdik. Aşırı yükselen enerji, gıda ve hammadde fiyatlarının hiçbir ayrım yapmadan tüm ekonomileri zorladığı görülüyor.
- Bu kriz belli bölgelerin değil, tüm ülkelerin krizidir.
- Öncelikle F-16 konusunda Sayın Biden olumlu gelişmelerin olduğunu söyledi. Cumhuriyetçilerin bu konuya özellikle olumlu yaklaştığını söyledi.
- (Polonya'ya füze düşmesi) Biden'in füzelerin Rus yapımı olmadığını açıklaması Rusya ile alakası olmadığını göstermektedir. İnceleme, araştırma şarttır.
- (Polonya'ya füze düşmesi) Rusya'nın yaptığı açıklamaya saygı duymak durumundayım. Rusya'nın 'Bizimle bu işin alakası yoktur' demesi bizim için önemli.
- Biz, Rusya ile Ukrayna'yı aynı masa etrafında toplamaya gayret ederken, bu savaşın üçüncü ortağını bulmaya, çıkarmaya gerek yok.
- (Tahıl koridoru) Sayın Putin'le görüşmeleri yaparak gübre ve amonyak nakliyatını ele alacağız. Süreyi de 1 yıla çıkarmanın gayreti içerisinde olacağız.
- Bir gece ansızın yine gelebiliriz. Yunanistan'da 2-3 isim rahat durmuyor, hadlerini bilmiyorlar. Bu iş kürek işi değil yürek işidir."