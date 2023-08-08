Erdoğan'dan tahıl koridoru açıklaması: 'Batılı ülkeler sözlerini yerine getirmeli'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl koridoruna ilişkin, 'Şüphesiz bu sorunun daha fazla çıkmaza girmeden çözümü, Batılı ülkelerin sözlerini yerine getirmelerine bağlıdır' dedi.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14. Büyükelçiler Konferansı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

  • Haçlı seferlerinden Moğol istilasına kadar nice saldırıyla karşılaştık.
  • Türkiye hadiseleri tribünden seyredemez. Sahada ve masada aktif olmak bizim için tercih değil, mecburiyettir. Gerilim peşinde koşmadığımız gibi sabırlı ve onurlu şekilde baskılara boyun eğmiyoruz. 
  • Irak ve Suriye istikrara kavuştukça, sığınmacıların gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşleri de hızlanacaktır.
  • Irak'la birlikte Türkiye'nin de toprak bütünlüğünü tehdit eden terör belasını ortadan kaldırıncaya dek operasyonlarımız sürecektir.
    (Tahıl koridoru) 17 Temmuz itibariyle askıya alınan girişimin, kapsamı genişletilerek tekrar uygulanması için temaslarımız devam ediyor.
  • Türkiye ilk günden itibaren takındığı dengeli ve hakkaniyetli tavırla bu krizin çözümünde anahtar ülke rolünü üstlenmiştir.
  • (Tahıl koridoru) Şüphesiz bu sorunun daha fazla çıkmaza girmeden çözümü, Batılı ülkelerin sözlerini yerine getirmelerine bağlıdır.