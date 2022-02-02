Erdoğan'dan Suriye ve Irak'taki hava operasyonuna ilişkin ilk açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyine dün gece hava operasyonu düzenlendiğini açıklamıştı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Erdoğan, "İnlerine gireceğiz dedik girdik, girmeye devam edeceğiz. Dün gece 3 ayrı noktada hedefleri bombaladık ve bu hedeflerle birlikte hepsi kendilerine kaçacak delik bile bulamadı" dedi.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun Akkuyu açıklamasına ilişkin ise, "Hayatında sen nükleer enerji santrali görmedin, bilmiyorsun. Bak bay Kemal yakında ikinci nükleer enerji santrali geliyor. 100 bin megavata Türkiye'nin enerjisini çıkaran iktidar biziz. Eğer arzu ediyorsan, Akkuyu uzak değil, Akkuyu'ya gidersin, bizim nükleer enerji santrali ne durumdaymış yerinde görürsün. Geceliği 100 bin liralık otelden yaptığınız yayınlara bu millet aldanmaz, kanmaz" ifadesini kullandı.