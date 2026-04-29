Erdoğan’dan 'süreç' açıklaması: 'Kuru gürültüye kulak asmıyoruz'

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan partisinin Meclis Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada “Süreçle ilgili son günlerde belirli çevreler tarafından köpürtülmek istenen kuru gürültüye kulak asmadığımızı bugün bir kere daha vurguluyorum” dedi.

'Olumlu atmosfer var, yapılması gereken belli'

"Sürece dair karamsar senaryolar yazanlar gerçeklerle değil tamamen vehimleriyle hareket etmektedir” ifadesini kullanan Erdoğan şunları kaydetti:

23 Nisan resepsiyonda da belirttiğim gibi olumlu bir atmosfer vardır. Yapılması gerekenler bellidir. Süreç olması gerektiği şekilde ilerlemektedir. Sorunun devamından çıkar sağlayanların ürettiği algıların hiçbiri bunu değiştirmeyecektir. Biz bu yola ittifak olarak, Türkiye’nin önündeki en büyük engellerden birini kaldırmak için çıktık.”

'Türkiye'yi çokuluslu şirketlerin bölgesel yönetim merkezi haline getirecek' çalışma Meclis'e gelecek

Erdoğan “Türkiye Yüzyılı'nda Yatırımlar İçin Güçlü Merkez şiarıyla hazırladığımız kapsamlı çalışmayı yakında Meclis'imizin takdirine sunacağız” dedi.

Bu ayın başındaki kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada Erdoğan Türkiye’yi “çokuluslu şirketler için bölgesel yönetim merkezi” haline getirmek için çalıştıklarını söylemişti.

'Daha nice yıllar ülkemize hizmet bahtiyarlığına nail olacağız'

Erdoğan ayrıca “Rabbim ömür verdikçe milletimizin hayallerini gerçeklere dönüştürmeye devam edecek, inşallah daha nice yıllar ülkemize hizmet bahtiyarlığına nail olacağız” dedi.

Gazeteciler tutukluyken 'basının sizi eleştirmesine alışacaksınız' diyerek CHP'yi hedef aldı

CHP’yi hedef alan Erdoğan "Yolsuzlukla yargılanan belediye başkanları karşısında kuzu kesilenler, basın mensuplarına karşı aslan postuna bürünüyor, kürsüde tehditler savuruyor” ifadesini kullandı.

“Alışık olduğunuz eski Türkiye artık yok” diyen Erdoğan "Gazetelerin CHP'nin basın bülteni gibi çıktığı günler artık geride kaldı. Ekranların CHP ideolojisine tahsis edildiği günler artık geride kaldı. Aykırı sesleri susturduğunuz günler artık bu ülkede geride kaldı. Basının sizi eleştirmesine, etik ilkelere riayet ederek yolsuzluk iddialarını haberleştirmesine öyle veya böyle alışacaksınız. Yankı odalarınızın dışında farklı sesler duymaya alışacaksınız. Beytülmale el uzatmışsanız adalete hesap vermeye alışacaksınız” şeklinde konuştu.

Merdan Yanardağ, Alican Uludağ, İsmail Arı dahil birçok gazetecinin tutuklu olduğu bir dönemde Erdoğan “Türkiye, uzun yıllar hasretini çektiği çok sesliliğe nihayet kavuşmuştur ve bundan geriye dönüş olmayacaktır” diye konuştu.

