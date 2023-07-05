Erdoğan'dan Stoltenberg mesajı: İttifakımıza önemli katkılar sunacağına inanıyorum

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, görev süresi bir yıl uzatılan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’e yönelik bir tebrik paylaşımında bulundu.

Erdoğan, "NATO Konseyi’nin kararıyla Genel Sekreterlik görevi bir yıl uzatılan değerli dostum Jens Stoltenberg’i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Zorlu sınamalarla karşı karşıya olduğumuz ve güvenlik ihtiyacının had safhada olduğu bir konjonktürde, Sayın Stoltenberg’in çalışmalarıyla ittifakımıza ve küresel barışa önemli katkılar sunacağına inanıyorum" dedi.