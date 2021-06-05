Erdoğan'dan Soylu'ya Sedat Peker uyarısı

Halk TV'de 'Perdenin Önü Arkası' adlo programda konuşan Sözcü gazetesi yazarı, AKP içinden aldığı bir Süleyman Soylu bilgisini paylaştı.

"Bence Süleyman Soylu, Sedat Peker ile polemiğe girerek bu tartışmaların çıtasını çok yükseltti" diyen Zeyrek, "AK Parti'den aldığım bir bilgi; Cumhurbaşkanı, Soylu'yu artık bu konuda ekranlar karşısında konuşmaması için uyarmış. Ak Parti'de bu konuşuluyor" iddiasında bulundu.

Soylu, Peker'in iddiaları sonrası önce TRT'de ardından da Habertürk'te bir canlı yayına katılarak açıklamalarda bulunmuştu.