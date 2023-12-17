Erdoğan’dan 'sosyal medya' çıkışı: Ahlaki açıdan ciddi bir yozlaşma yaşanıyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan İlim Yayma Cemiyeti'nin düzenlediği törende konuştu.

Daha önce ''tehdit'' ve ''güvenlik sorunu'' olarak nitelediği sosyal medya platformlarını bir kez daha hedef alan Erdoğan, "Son dönemde yabancı sosyal medya platformlarının kullanımın yaygınlaşmasıyla birlikte ahlaki bir erozyon yaşanıldığını görüyoruz. Bunlarla mücadele konusunda en büyük görev, dava sahibi, dert sahibi müesseselerimize düşüyor" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle