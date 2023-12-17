Erdoğan’dan 'sosyal medya' çıkışı: Ahlaki açıdan ciddi bir yozlaşma yaşanıyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan İlim Yayma Cemiyeti'nin düzenlediği törende konuştu.
Daha önce ''tehdit'' ve ''güvenlik sorunu'' olarak nitelediği sosyal medya platformlarını bir kez daha hedef alan Erdoğan, "Son dönemde yabancı sosyal medya platformlarının kullanımın yaygınlaşmasıyla birlikte ahlaki bir erozyon yaşanıldığını görüyoruz. Bunlarla mücadele konusunda en büyük görev, dava sahibi, dert sahibi müesseselerimize düşüyor" dedi.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle
- Bir şeyler dertlenmek, onun davasını gütmenin ilk şartıdır. Türk ve İslam dünyasının da böyle bir davası vardır. Bu davayı her fırsatta hatırlatmak hepimizin görevidir.
- 1947'deki Filistin'i düşünün. Nasıl sömürdüler... Dünya siyonizmi, Filistin'de yaşananları nasıl bu sınırları belirlediyse, şu an itibarıyla bunu daha da ileri götürmenin gayreti içindeler. Ülkemizdeki darbeleri, 'Bizim çocuklar başardı' cümlesiyle kendi yöneticilerine işaret ettikleri gerçek işte budur.
- Çok büyük bedeller ödedik. Ülkemizi 3 çeyrek asırdır içinde bulunduğu bataklıktan çıkarmayı başardık. Türkiye artık demokrasisiyle, güvenliğiyle, ekonomisiyle, savunmasıyla çok daha hürdür, geleceğine çok daha güvenle bakabilmektedir.
- Biz siyasi, askeri ve ekonomik olarak güçlendikçe ümitlerini bize bağlamış kardeşlerimizin de özgüvenleri arttı. Geçmişe göre çok daha farklı çok daha olumlu bir hava vardır. Karabağ'ın işgalden kurtuluşu bu havayı daha da güçlendirmiştir. Zalim İsrail yönetiminin batı devletlerinden aldığı desteklerle sürdürdüğü bu işgali de sonlandıracağımız günler yakındır.