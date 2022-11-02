Erdoğan'dan sonra Rusya da duyurdu: Tahıl sevkiyatı devam edecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısındaki konuşmasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin ardından tahıl sevkıyatının bugün saat 12.00'den itibaren eskiden planlandığı gibi devam etmesi konusunda mutabık kaldıklarını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı da bir açıklama yaparak ülkenin tahıl anlaşmasına katılımının devam edeceğini bildirdi.

Erdoğan, grup toplantısının ardından gazetecilerin tahıl koridoru krizinin aşılmasına yönelik sorularını yanıtladı. "Putin'i tahıl koridoru için nasıl ikna ettiniz" sorusuna Erdoğan, "Önce Biden'a anlatacağım sonra size anlatacağım" diye yanıt verdi.

Rusya: Anlaşmaya katılım devam edecek

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Rusya, aldığı garantileri yeterli buldu, tahıl anlaşmasındaki katılımına devam edecek" denildi.

Rusya geçen haftasonu Karadeniz Filosu'na yönelik saldırıyı gerekçe göstererek anlaşmaya katılımını askıya aldığını duyurmuştu.