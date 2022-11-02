Erdoğan: Bizim uyuşturucu gelirleriyle cari açığı kapatma derdimiz yok

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önceki akşam yayınladığı videoda "cari açığın uyuşturucu paralarıyla kapatıldığı" yönündeki açıklamalarına yanıt verdi. Erdoğan ayrıca dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin ardından bugün 12.00 itibariyle tahıl sevkıyatı krizinin aşıldığını duyurdu.

Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun "iftira" attığını ileri sürerek "Bu iftiranın hesabını elbette hukuk önünde de soracağız. Kolluk güçlerimizin kahraman mensuplarının haklarını korumak da boynumuzun borcudur" dedi. Erdoğan "Bizim uyuşturucu gelirleriyle cari açığı kapatmak gibi bir derdimiz yok ama birilerinin kendi siyaset açığını uyuşturucuyla kapatmak istediği kesin" dedi.

AKP Grup Başkanvekilliği görevinden ayrılan Mahir Ünal'a da teşekkür eden Erdoğan "Mahir Ünal'ın görevden affı ile boşalan grup başkanvekilliğine Özlem Zengin arkadaşımızı teklif ediyoruz. Mahir Ünal'a bugüne dek yapmış olduğu hizmetler için teşekkür ediyoruz. Kendisiyle başka farklı platformlarda yakın bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"- AK Parti 20 yıl kesintisiz iktidar ile bir rekora imza attı. Girdiğimiz 15 seçimin tamamında bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen necip milletimize teşekkür ediyoruz.

- Birileri sürekli engel olmanın peşinde koşarken biz eğitim, sağlık, emniyet, adalet, ulaşımı güçlendirdik.

- 81 ilimizde milletimizin her bir ferdinin Türkiye Yüzyılı'na ilişkin fikrilerini beyan edecekleri seferberlik başlatıyoruz.

- Bu vizyonumuzun ilk somut eseri olarak gördüğüm Togg'u Cumhuriyetimizin 99'uncu yıldönümünde 29 Ekim'de banttan indirdik. Şubat ayında satışı, martta teslimi başlayacak Togg Türkiye'nin yeni prestij markası olarak ülkemizi başarıyla temsil edecek.

'Bilmiyorum İngiltere'nin hamburgeri ABD'den daha mı iyi?'

- (Kılıçdaroğlu'nun ABD ve İngiltere ziyareti) AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye Yüzyılı'nı planlarken CHP'nin neyle uğraştığını sizler de takip ediyorsunuz.

- Her biri ayrı bir mutfak kültürü olan illerimizi ziyaret etmek, vatandaşın sofrasına oturmak varken utanmadan, sıkılmadan 10 bin kilometre öteye sırayla hamburger turları düzenliyorlar. Bilmiyorum İngiltere’nin hamburgeri Amerika’dan daha mı iyi...

- Şimdi de renkleri ayırarak çete diye itham ederek kendi yatırımcılarımızdan özür dilemeden temiz yatırımcı aramaya gidiyormuş. Daha dün tehdit etmemiş gibi yatırımcılara gidiyor. Yatırım kim sen kimsin?

- (Kılıçdaroğlu'na) Sıkıysa önümüzdeki seçimde başörtülü adayları koy bakalım.

- (Anayasa değişikliği) Anayasa değişikliği teklifimizin çok geniş bir mutabakatla hayata geçmesini ümit ediyorum. Böyle bir tablo oluşmazsa halk oylaması dahil diğer adımları atmaya AK Parti olarak hazırız. Milletimizin hakemliğinden asla korkmadık. Meclis'te gereken çoğunluk oluşmazsa son söz milletimize ait olacak.

Tuzla ve Yalova'da yaşananlar

- Huzurunuzda Tuzla Belediye Başkanımı tebrik ediyorum. Orada yapılan linç girişimi helalleşme maskesinin gerçeğini gözler önüne sermiştir. O tesisler benim belediye başkanlığım döneminde yapılmıştır. Bunlar, bunları tekrar açma gayretine girerek hava yapıyorlar. Bunlar hazıra da konamazlar. Bunların öyle bir dertleri de yok.

- Yalova'da yapılanlar da bunların karakterini ortaya seren bir diğer örnektir. Yargının temsilcilerine bu şekilde hakaret mi olur? Anayasa'da bunlarla ilgili yasal düzenlemeler belli. Bunların hesabını yargıyla beraber soracağız, sorduracağız. Yargının kararlarını beğenmeyip eleştirmek başka, hakaret edip saldırı girişiminde bulunmak başka bir şey. İlki demokrasi ikincisi düpedüz faşizmdir. Bu kişilerin yürütme organına yönelik yalan, iftira, hakaret üzerine kurulu hezeyanlarını saymıyorum bile. Şayet Yalova'daki utanç tablosunun müsebbipleri konusunda gerekenler yapılmazsa güçler ayrılığı ilkesi derin bir yara almış olacaktır.

'Bu iftiranın hesabını hukuk önünde soracağız'

- (Kılıçdaroğlu'nun cari açığın uyuşturucu paralarıyla kapatmaya çalışıldığı açıklamaları) Bu zatın önceki gün bizi, bakanımızı, Emniyet'i uyuşturucu satıcılarıyla aynı cümle içinde kullanarak sergilediği kepazelik sınırların aşıldığı anlamına gelir. Bu iftiranın hesabını elbette hukuk önünde de soracağız. Canlarını dişlerine takarak ülkemizin güvenliği için çalışan kolluk güçlerimizin kahraman mensuplarının haklarını korumak da boynumuzun borcudur. Bu tür akıl ve izan dışı ithamlar 15 Temmuz sonrası yoğunlaşmıştır. Kamuoyu araştırmalar bu masanın etrafındakileri çıldırtıyor. Daha çok çıldıracaksınız.

- Dünyanın pek çok ülkesi artık mücadele edemediği için uyuşturucuyu serbest bırakmışken biz mücadele çıtasını yükseltiyoruz. 198 bin uyuşturucu olayına müdahale eden kolluk güçlerimiz 153 bin kişiyi yakalamıştır. Uyuşturucu ticaretine en ağır cezaları veren ülkelerin başında biz geliyoruz Bay Kemal. Geçtiğimiz 5 yılda çökertilen uyuşturucu şebekesi sayısı bini geçmiştir. Tüm bu gayretlerimiz sayesinde uyuşturucaya bağlı ölümlerin sayısı 270'e düşmüş, bu yıl ise yüzde 25 daha azalış eğilimi göstermiştir. Biz cari açığımızı uyuşturucu satışıyla kapatıyormuşuz. Vicdansıza bak ya, sen kendinde misin?

- Metamfetamin, bunu gayet iyi biliyormuşsun galiba. 12 ton bu uyuşturucudan yakaladık. Bay Kemal ne yaptığımız öğrendin mi? Tüm bunları biz yapıyoruz. Kolluk güçlerini töhmet altında bırakacak açıklamalarda bulunmak uyuşturucu baronlarına hizmet etmektir. Bizim uyuşturucu gelirleriyle cari açığı kapatmak gibi bir derdimiz yok ama birilerinin kendi siyaset açığını uyuşturucuyla kapatmak istediği kesin.

- Bu kişinin ekonomik krize çare olarak uyuşturucu ve organ kaçakçılarından vergi alınmasını teklif eden bir zihniyet olduğunu hatırlatmak isterim.

- Bu zatın asıl sıkıntısını ortaya koyacak bilgi paylaşacağım. 15 Temmuz'dan bu yana PKK terör örgütünün gelir kaynağı olan uyuşturucu ticaretinin elini kolunu kıran operasyonları biz gerçekleştirdik. Örgüte 287 milyar liralık darbe vuruldu. Gözünü ve gönlünü milletine çevirmek yerine terör ve suç örgütlerinin söylemlerine göre oluşturan bu zatın durumu bizim de şaşırma duygumuzun önüne geçmiştir. AK Parti grubu olarak beceriksizliklerini, hezeyanlarını provokasyonlarla örtmeye çalışanların oyununa gelmeyecek basirete sahibiz.

- Bu ikiyüzlü tavır karşımızdakilerin özgürlük anlayışındaki çarpıklıkları göstermektedir. Özgürlükten anladıkları iftira atma, yalan söyleme, terör örgütü propogandası yapma özgürlüğüdür. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir özgürlük tanımı yoktur.

- 2023 seçimleri öncesinde CHP'ye yeni görevler ve talimatlar verildiği anlaşılıyor. Sinsi ve yıkıcı çalışmaların artması muhtemeldir.

- 2023 seçimlerinde sıkletimize uygun bir muhalefetle yarışmayı isterdik. Maalesef bahtımıza millete hakaret etmekten başka hiçbir vasfı olmayan ekip çıktı.

'Ekonomi modelimiz meyvelerini veriyor'

- Ülkemizde ekonominin çarkları dönüyor. Ekonomi modelimiz meyvelerini veriyor, anladın mı Bay Kemal? İhracatımız her ay rekor kırarken istihdamda 31 milyonla tarihimizin en iyi seviyesi ulaştık. Avrupa kendisini enerji kıtlığına hazırlarken biz kışa hazır giriyoruz.

'Türkiye artık doğalgazda bir hub'

- Dün Sayın Putin ile görüşmem vardı. Bugün de Sayın Zelenskiy ile görüşeceğim. Türkiye artık doğalgazda bir hub. Avrupa'ya bizim üzerimizden doğalgaz ihracı olacak. Tahıl koridoru zaten çalışıyor. Rusya-Ukrayna krizinde ülkemizin takip ettiği dengeli politikayı eleştirenler şimdi bizi örnek alıyor.

- Küresel gelişmeleri ülkemiz lehine çevirmeye yönelik gayretlerimizi sürdürürken vatandaşlarımızı çaresiz bırakmıyoruz. Tarım sektörümüzü daha da rahatlatacak bazı müjdelerimizi sizinle paylaşmak istiyorum.

- Çiftçilerimize yaptığımız destekleme sistemini değiştirdik. Ödemeleri öne çekiyoruz. Hububat üreten çiftçilerimize destekleri bu yıl içinde ödemeye başlayacağız. Mazot ve gübre desteklerinin öne çekilmesiyle, çiftçilerimiz zorlanmadan üretim yapabilecekler.

- Bunları her zeminde anlatacaksınız. Buzağı başına veilen temel desteği 500 liraya yükselttik. Tarımsal destek bütçemizi 1,8 milyar liradan 34 milyar liraya çıkardık. Dijital dönüşüm hamlelerimize de devam ediyoruz. Üreticilerimiz desteklemeler için başvurularını elektronik devlet üzerinden yapabiliyor. 400 binin üzerinden çiftçimiz çiftçi kayıt belgesini oluşturdu.

- Kooperatif marketlerimiz üretici ile tüketiciyi buluşturuyor. 1335 olan market sayısını en kısa sürede 2000'in üzerine çıkaracağız. 250 nokta koop-bakkal projemizle temel tüketim maddelerini bakkal formatında ulaştırmayı planlıyoruz.

'Tahıl sevkiyatı devam edecek'

- Şimdi yeni bir müjde de şu. Sayın Putin ile dün yaptığımız görüşme üzerine Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Milli Savunma Bakanımız Akar'ı arayarak bugün saat 12.00'den itibaren tahıl sevkiyatının eskiden planlandığı gibi devam edeceğini bildirdi. Bay Kemal, görüyorsun bölgesel çalışmıyoruz, küresel çalışıyoruz. Sayın Putin ile de mutabık kaldığımız gibi önce Afrika'nın ülkelerine bu koridoru işleteceğiz. Cibuti, Sudan'ı ele almayı tavsiye etti, bunu da yapacağız.

- Bırakın bir dava arkadaşımızı, tek bir çakıl taşının bizden koparılmasına müsaade etmeyiz.

- Üye sayısı itibarıyla Türkiye'nin en büyük siyasi partisi olan AK Parti'de yüreğinde millet sevdası olan herkese yer vardır. Bizim önce vatanım diyen, kalbi Türkiye için atan, siyaseti hizmet aracı olarak gören tüm vatandaşlarımıza, bilhassa da gençlerimize kapımız sonuna kadar açıktır."