Erdoğan'dan Sırbistan Cumhurbaşkanı'na tebrik telefonu

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Sırbistan ilişkileri ve Rusya-Ukrayna savaşı dahil bölgesel konular ele alındı.

Sırbistan Cumhurbaşkanlığına yeniden seçilmesinden dolayı Vucic'i tebrik eden Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna savaşından tüm bölgenin farklı boyutlarıyla etkilendiğini belirttiği kaydedildi.

Açıklamada Erdoğan'ın "barışın tesisi için ellerinden gelen tüm gayreti göstermeye devam ettiklerini; sorumlu liderler olarak yapıcı mesajlar vermeyi sürdürmeleri, bu zor dönemde bölgeye daha fazla istikrar ve güvenlik sağlamaları gerektiğini dile getirdiği" belirtildi.