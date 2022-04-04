Erdoğan'dan Sırbistan Cumhurbaşkanı'na tebrik telefonu

Erdoğan telefonda görüştüğü Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'i yeniden seçilmesi nedeniyle tebrik etti.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Sırbistan ilişkileri ve Rusya-Ukrayna savaşı dahil bölgesel konular ele alındı. 

Sırbistan Cumhurbaşkanlığına yeniden seçilmesinden dolayı Vucic'i tebrik eden Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna savaşından tüm bölgenin farklı boyutlarıyla etkilendiğini belirttiği kaydedildi.

Açıklamada Erdoğan'ın "barışın tesisi için ellerinden gelen tüm gayreti göstermeye devam ettiklerini; sorumlu liderler olarak yapıcı mesajlar vermeyi sürdürmeleri, bu zor dönemde bölgeye daha fazla istikrar ve güvenlik sağlamaları gerektiğini dile getirdiği" belirtildi.

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