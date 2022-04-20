Erdoğan'dan sığınmacı açıklaması: Süleyman Bey'in dediği doğrudur

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan sığınmacılara hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarına ilişkin "Süleyman Bey'in dediği doğrudur. Biz sığınmacıları kovan değil kucaklayan bir iktidarız. Kuzey Suriye'deki briket evlerin bitmesiyle birlikte oraya dönüşünü sağlayacağız ve kendileri de oraya gönüllü olarak dönecektir" ifadelerini kullandı.

Partisinin grup toplantısının ardından Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in emekli ikramiyelerinde artış olmayacağına yönelik açıklamasının hatırlatılması üzerine de, ''Bakan Bilgin ne dediyse doğrudur" diye konuştu.

Bilgin, "Bayram ikramiyesinde artış yapılması gündemimizde yok. İki bayramda maliyeti 25 milyar lira. Bayramdan önce 28-29 Nisan'da ödemeler 1100 lira olarak ödenecek" demişti.