Erdoğan’dan sermayeye tam destek: ‘Bizim için yerli, yabancı yatırımcı yoktur’

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Fethullah Gülen idolümdür” sözleri halen hafızalarda olan inşaat patronu Fettah Tamince’nin Beyoğlu’ndaki oteli Rixos Tersane İstanbul’un açılışında konuştu.

Rixos Oteller Grubu’nu ve Fettah Tamince'yi “bu önemli yatırımları dolayısıyla" tebrik eden Erdoğan “otelin konforu, gastronomiyi, tarihi ve sanatı buluşturan özelliğiyle İstanbul'da ciddi bir ihtiyacı karşılayacağını” iddia etti.

AKP hükümetleri döneminde dünyadan devlet başkanları, bakanları bir araya getiren uluslararası toplantıları hatırlatan Erdoğan 2004'teki NATO Zirvesi'ni ilk sırada telaffuz etti ve “Rixos Tersane İstanbul'la birlikte artık bu alanda imkanlarımız daha da genişleyecektir” dedi.

Erdoğan sermayeye desteğini vurguladığı konuşmasında “İş çevrelerimizin önünü açmak milletimize karşı görevimizdir” ifadesini kullandı.

'İş dünyamıza destek vermeye devam edeceğiz'

Hükümet olarak bugüne kadar “yatırımcıların” daima yanında olduklarını söyleyen Erdoğan şunları kaydetti:

“Sermayenin renklere ayrıldığı, sadece belli çevrelerin devletten destek bulduğu, hayatın her alanında olduğu gibi iş dünyasında da imtiyazlıların tahakküm kurduğu eski anlayışa son verdik. Her zaman şunu söyledik. Bizim için yerli, yabancı yatırımcı yoktur. Türk ekonomisine katma değer üreten yatırımcı vardır. İş çevrelerimizin önünü açmak milletimize karşı görevimizdir. Ülkemizde veya yurt dışında elde ettiği kazancı yine Türkiye ekonomisinin büyümesi için kullanan tüm müteşebbislerimizin yanındayız. Bundan sonra da iş dünyamıza destek vermeye devam edeceğiz.”

Emekçiler yatağa aç giriyor, Erdoğan Michelin Rehberi'yle övünüyor

Son 22 yılda turizm sektöründe “rekordan rekora koştukları”nı söyleyen Erdoğan’ın konuşmasında İstanbul’un 2022 yılında “Michelin Rehberi”ne girmesini sağladıklarını söylemesi dikkat çekti.

Fransız lastik şirketi Michelin tarafından yayımlanan bir restoran ve otel rehberi olan Michelin Rehberi, restoranları kalite seviyelerine göre "Michelin yıldızları" ile derecelendiriyor.

Buna göre Bir Yıldız "Yüksek kaliteli yemek”, İki Yıldız "Mükemmel bir mutfak; yoldan sapmaya değer”, Üç Yıldız: "Olağanüstü bir mutfak; özel bir yolculuğa değer" diye tanımlanıyor.

Erdoğan’ın Michelin Rehberi’ne girmesini sağlamakla övündüğü İstanbul’da son olarak İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce’nin aktardığına göre 1 milyon 300 bin kişi tüm gün ve gece hiçbir şey yemeden yatağa giriyor.

Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet’ten Şehriban Kıraç’a konuşan Gökce “İstanbulluların yüzde 6,5’i yani yaklaşık 1 milyon 300 bin kişi tüm gün ve gece hiçbir şey yemeden yatağa giriyor. Yüzde 9,1’i gece aç yatıyor. Yüzde 19,2’si maddi yetersizlikler nedeniyle evde yiyecek bulamıyor. Yüzde 67’si ise maddi yetersizlikler nedeniyle tercih ettiği gıdayı alamıyor” demişti.