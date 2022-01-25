Erdoğan'dan Sedef Kabaş talimatı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'a ilişkin partisinin MYK toplantısında talimat verdi.

DHA'nın haberine göre, Erdoğan, Kabaş'ın sözlerini doğru bulmadığını belirtip partisine de bir talimat verdi.

Erdoğan, AKP teşkilatları tarafından 81 ilde yapılan suç duyurusunu hatırlatarak, konunun takipçisi olunmasını ve üzerine gidilmesini istedi.

Toplantıda, Kabaş'ın sözleriyle ilgili sosyal medyadaki paylaşımlar da değerlendirildi. Kabaş'a tepki göstermek için sosyal medyada açılan hashtaglerde 400 binden fazla tweet atıldığı, o tweetlere 20 milyondan fazla erişim sağlandığı ifade edildi.