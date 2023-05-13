Erdoğan'dan seçime saatler kala İsmailağa Cemaati liderine ziyaret

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, propaganda yasağı öncesi İstanbul Kasımpaşa'da gerçekleştirdiği mitingin ardından Çarşamba semtindeki İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'ı ziyaret etti.

Görüşmenin gerçekleşeceği bina önünde toplanan kalabalık Erdoğan'ı tekbirlerle karşıladı.

Erdoğan'a ziyaretinde oğlu Bilal Erdoğan ile AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin eşlik ettiği görüldü.

Ziyaret sonrası Ayasofya'ya geçen Erdoğan, burada kıldığı akşam namazı ile programını sonlandırdı.

Erdoğan, seçim çalışmaları sürecinde cami avlusunda yaptığı açıklamalar nedeniyle dini propaganda aracı olarak kullanmakla eleştirilmişti.