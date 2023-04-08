Erdoğan'dan seçim öncesi 'Roman açılımı'

Roman yurttaşlarla iftar programında buluşan Erdoğan, 'Roman kardeşlerimin bende ayrı bir yeri var, kardeşliğimizin zedelenmesine asla fırsat vermeyeceğiz' dedi.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Başakşehirli Romanlar Geleneksel İftar Buluşması"nda konuştu.

Ocak ayında Romanlara yönelik "müjdeleri" olduğunu ifade eden Erdoğan, atılan adımları sıraladı.

Erdoğan'ın konuşmasından önce çıkan başlıklar şöyle:

  • Irkçı düşüncelerin kardeşliğimizi zedelemesine izin vermeyeceğiz
  • Roman kardeşlerimiz için elimizden geleni yaptık. Öncelikle mevzuatımızda bulunan ayrımcı ifadeleri kaldırarak başladık. Ön yargıları değiştirmek atomu parçalamaktan daha zordur. Bir Roman Koordinasyon merkezi açtık.
  • Roman vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı 25 ilimizin valiliklerinde sizlerin sesi, soluğu olacak bir koordinatör belirliyoruz.
  • Roman kültürünü yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak üzere kuracağımız müzemizin çalışmaları devam ediyor.
  • Roman vatandaşlarımıza geçmişte yapılan ayrımcı yaklaşımların tamamını elimizin tersiyle ittik.
  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız yanınızda olmaya devam edecektir. Her romana bir yuva hedefi ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
  • Biz çocukluk çağlarımızdan biriz, beraberiz, kader arkadaşıyız. Roman kardeşlerimizle beraber büyüdük, bu yollarda beraber yürüdük.
  • Roman kardeşlerimin bende ayrı bir yeri var, kardeşliğimizin zedelenmesine asla fırsat vermeyeceğiz.

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