Erdoğan'dan Sayıştay'a denetim önerisi: Açık aramayın

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay’ın 160. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuştu.

Erdoğan Sayıştay'ın denetimlerini "açık arama ve ceza penceresi"nden bakarak yapmaması gerektiğine inandığını söyledi.

"Biz yürütme tarafından meseleye, ülkemize ve milletimize en kısa sürede mümkün olan en çok eserin ve hizmetin kazandırılması penceresinden bakıyoruz. Denetim ve yargı organları ise bu meseleyi elbette sürecin hukuka uygunluğu yönünden değerlendirecektir" diyen Erdoğan şunları kaydetti:

"Önemli olan bu iki yaklaşımı ülkenin ve milletin çıkarlarını en üst düzeyde tutacak bir yerde buluşturmaktır. Bunun için Sayıştay'ın icracı kurumlardaki denetimini açık arama ve ceza penceresinden bakarak yapmaması gerektiğin düşünüyorum. Doğru olan yaklaşımın icracı kurumların iş ve işlemlerin hukuka uygunluğunu kolaylaştırıcı, yol gösterici bir anlayışla denetim faaliyetlerinin yürütülmesi olduğuna inanıyorum. Bu yönde gösterilen faaliyetleri takdirle takip ediyorum."

'Canımızı sıkacak işler yapsalar da...'

Erdoğan "Milletin ve onun adına faaliyet gösteren hukukun değil de başka birtakım güçlerin işaretine göre çalışan her kurum eninde sonunda vesayet damgası yemeye mahkumdur. Kendilerine anayasa ve yasalarla verilen yetkileri güç temerküzüne yönelmek yerine ülkeye ve millete daha etkin hizmet etmek için kullanan her kurumun başımız üstünde yeri vardır. Velev ki bu kurumlar bazen yaklaşım farklılıkları sebebi ile canımızı sıkacak, eleştirilecek işler de yapsalar neticede ortaya çıkan sonuca saygı göstermeliyiz. Biz birilerinin sürekli yaptığı gibi hakim, savcısından polisine, üst düzey bürokratından memuruna kadar tüm kamu görevlilerini tehdit ederek kendi siyasetçilerimize alan açmaya asla çalışmadık, çalışmayız. Biz sorumluluklarımızın gereğini yerine getirirken devlet geleneğimizin adabına, ahlakına, usulüne aykırı bir söz söylememeye, bir tutum sergilemeye azami gayret gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'na gönderme

"Anayasal güvence altında kamu hizmetini yürütmekle görevli insanları tehdit etmek ve gücünü milli iradeden alan iktidara direnmeye çağırmak, faşist ve darbeci zihniyetin yansımasından başka bir şey değildir" diyen Erdoğan şunları kaydetti;

"Kamu hizmetlerinin, yatırımların, üretimin, ,istihdamın tıkanmasından kimin fayda göreceğini düşündüğümüzde izlenen taktiğin gerisindeki sinsi amaç kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Yalan ve yanlış bilgilerle kamuoyunun meşgul edilmesinden daha tehlikesi eksik ve çarpıtılmış bilgilerle bu işin yapılmasıdır. Türkiye’nin yıkıcı değil yapıcı yaklaşımlarıma, bakış açılarına, argümanlarına, siyasi projelere, küresel analizlere ihtiyacı vardır. Ağzından çıkan sözden de sergilediği davranıştan da haberi olamayan mazur tipler ne bizim ne kamu görevlilerinin muhatabı değildir. Bunları milletimizin engin ferasetine havale ediyoruz. Biz işimize bakacağız."