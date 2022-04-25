Sayıştay hakkında önemli iddia: Denetçilere 'raporları sisteme girmeyin' talimatı verildi

Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu son yıllarda en çok tartışılan kurumlardan biri haline gelen Sayıştay’la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. Serdaroğlu denetçilere raporların sisteme girilmemesi talimatı verildiğini, bunun üzerine Ulaştırma Grup Başkanı'nın istifa ettiğini söyledi.

Serdaroğlu sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

“Son Sayıştay Raporları Yok Ediliyor! 2021 denetimlerini tamamlayan Sayıştay Denetçileri, yüzlerce yolsuzluğu ortaya koyan raporlarını tamamladılar. Sayıştay Başkanı, denetçilere, “Raporlarınızı elektronik sisteme girmeyeceksiniz” talimatı verdi! Nitekim, Ulaştırma Grup Başkanı bu talimat üzerine istifa etti.

Sayıştay Başkanı’nın görevi yolsuzlukları kamuoyundan saklamak mıdır? Başkan, 'Tüm raporlar kamuoyuna açıklanacaktır' açıklamasını yapmazsa, Doğru Parti tarafından tüm yolsuzluklardan sorumlu tutulacaktır. Devlette namuslu biri kalmadı mı?”