Erdoğan'dan Sayıştay Başsavcılığı'na atama

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Sayıştay Başsavcılığı'na Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Altıntaş'ı atadı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan atama kararında, "Sayıştay Başsavcılığı'na 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3, ve 7'nci maddeleri gereğince Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Altıntaş atanmıştır" denildi.
İsmail Altıntaş
Altıntaş; Binali Yıldırım’ın Başbakanlığı, Fikri Işık’ın da Millî Savunma Bakanlığı döneminde 28 Eylül 2016 tarihinde, Sayıştay Uzman Denetçi Bölüm Başkanlığı görevinden, Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne atanmıştı.