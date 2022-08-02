Erdoğan'dan Sayıştay Başsavcılığı'na atama

Resmi Gazete'de Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla Sayıştay Başsavcılığı'na İsmail Altıntaş atandı.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Sayıştay Başsavcılığı'na Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Altıntaş'ı atadı. 

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan atama kararında, "Sayıştay Başsavcılığı'na 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3, ve 7'nci maddeleri gereğince Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Altıntaş atanmıştır" denildi.

İsmail Altıntaş

Altıntaş; Binali Yıldırım’ın Başbakanlığı, Fikri Işık’ın da Millî Savunma Bakanlığı döneminde 28 Eylül 2016 tarihinde, Sayıştay Uzman Denetçi Bölüm Başkanlığı görevinden, Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne atanmıştı.

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