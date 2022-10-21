Erdoğan'dan 'sansür yasası' açıklaması: 'Önümüzdeki dönemde faydalarını göreceğiz'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı 12. Enformasyon Bakanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "Yalan haber ve terör örgütlerine verilen destek madalyonun bir yüzünü oluştururken diğer yüzünde İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı vardır" ifadelerini kullandı.

"Dezenformasyon" adı altında yasalaştırılan sansür yasasına değinen Erdoğan "Ülkemizde bu hafta kanunlaşan mevzuatın önemli bir kilometre taşı olacağını düşünüyorum. Bu düzenlemeyi ülkemiz hukuk sistemine kazandırarak halkımızı, demokrasimizi korumak yönünde kritik adım attığımıza inanıyorum. Önümüzdeki dönemde bunun faydalarını göreceğimden şüphe duymuyorum" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"- Bu yılki konferansın ana temasını Hakikat Ötesi Çağda Dezenformasyon ve İslamafobi ile mücadele teşkil ediyor. Müslümanlar yanında tüm insanları da etkileyen bu iki temel sorunun gündeme alınmasını son derece isabetli buluyorum.

- İnancımız sadece habere değil, haberin kaynağına, kimden geldiğine, hangi amaçla getirildiğine dikkat etmemiz gerektiğini emrediyor. Herhangi bir konuda karar almadan, harekete geçmeden önce haberi taşıyanı, yazanı, konuşanı iyi araştırmamız tavsiye ediliyor. Bilhassa iletişim çağında bu ilahi tavsiyelerin ne kadar önemi haiz olduğunu bizzat tespit ediyoruz.

'Yalan üretilmiş, maksatlı haberlere en çok Türkiye maruz kalıyor'

- Dijital terör ülkelerin milli güvenliklerine de açık tehdit oluşturmaktadır.

- Türkiye olarak siyasetten diplomasi, kamu düzeni ve toplumsal olaylara kadar sıkça karşılaşıyoruz. Dünyada yalan üretilmiş, maksatlı haberlere en çok maruz kalan ülkelerin başında Türkiye geliyor.

- Bilhassa terör örgütlerine karşı yürüttüğümüz haklı mücadele tamamı yalan, hezeyan dolu haberlerle yıpratılmaya çalışılıyor. DEAŞ'a karşı zafer kazanan tek ülke olmamıza rağmen aksi yönde ahlaksız suçlamalara maruz bırakılıyoruz.

'Lafarge'ın DEAŞ'la iş tuttuğu ortaya konuluyor'

- Dün bize iftira atanların Lafarge'nin DEAŞ'la iş tuttuğu, ticaret yaptığı, teröristlere milyonlarca Avro aktardığı bugün delillerle, mahkemelerle ortaya konuluyor. Fransız çimento devi Lafarge'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine nasıl destek verdiğini, yardımcı olduğunu, onlara tüneller açmak suretiyle oralarda nasıl mikserlerle betonlar döktürdüğünü anlattığımda bunu Fransızlar anlamıyordu.

- Fransa'nın Başkanı sayın Macron'a bunları anlattım. Şimdi Fransa parlamentosunda Macron'a Lafarge'ın hesabını sordular. Şu anda gündemdeki en önemli konulardan biri hale geldi. Çünkü yalancının mumu yatsıya kadar yalan.

- Aynı riyakâr tavrın PKK; PYD ve FETÖ terör örgütlerine yönelik tutumlarda da sergilendiğini biliyoruz. Ellerindeki masum kanlarına rağmen bu örgütler destekleniyor, korunuyor. Ağızlarını her açtıklarında özgürlük, demokrasi ve insan haklarından bahsedenler akla ziyan bahanelerin arkasına saklanarak bu örgütlere sahip çıkmayı sürdürüyor.

'Başörtüsü, sakal, cübbe, tesettüre müdahaleler normalleştiriliyor'

- Yalan haber ve terör örgütlerine verilen destek madalyonun bir yüzünü oluştururken diğer yüzünde İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı vardır. Müslümanlara yönelik ırkçı saldırılar ve nefret söylemleri pek çok yerde artış göstermektedir. Faşizan düzenleme, antidemokratik mevzuat çalışmalarla ibadet hürriyetleri kısıtlanmaktadır. Başörtüsü, sakal, cübbe, tesettüre müdahaleler normalleştirilmeye çalışılmaktadır.

- Bu vahim tablo İslam karşıtlığı maksadıyla yapılan medya müdahalelerine karşı ortak hareket etmemizi zaruri kılıyor. Medya organları da aynı mesuliyet duygusuyla hareket etmeli, toplumun bir kısmını karalamaya yönelik iftiralardan uzak durmalıdır.

- Filistin davasını da daha güçlü şekilde savunmamız şarttır. Filistinli kardeşlerimiz topraklarında yaşadığımız işgali, hak mahrumiyetini daha iyi anlatmalıyız.

'Suriye'de siyasi çözüm çabalarına daha etkin destek vermeliyiz'

- Suriye'de insani kriz ve terör sarmalından kurtulmamız için siyasi çözüm çabalarına daha etkin destek vermeliyiz. Filistin, Keşmir, Kıbrıs, Batı Trakya'ya kadar her cephede işbirliğimizi artırmadan saldırıların üstesinden gelemeyiz.

- İstanbul'da ev sahipliğini yaptığımız 2016 yılındaki İslam zirvesinde yazılı ve görsel medyanın İslamın doğru anlatılması, bilginin doğru yayılmasının önemini vurgulamıştık. Bu toplantıda üye ülkelerde medya altyapının geliştirilmesi ve medya kuruluşları arasında işbirliği çağrısında bulunmuştuk. 2025 10 Yıllık Eylem Planı kapsamında medya, sosyal medya, kamu diplomasi alanlarında bazı hedefler belirlemiştik. Üzülerek belirtmek isterim ki henüz bu hedeflere ulaşamadığımızı görüyoruz.

- İstanbul'da faaliyet gösterecek medya forumunun faal hale getirilmesi yerinde olacaktır. Hepinizi medya forumuna katılmaya davet ediyorum. Haber Ajansları Birliği, İslam Yayıncılığı Birliği gibi medya kuruluşları arasında işbirliğine dönük adımların hızlandırılmasını bekliyoruz.

- Ülkemizde bu hafta kanunlaşan mevzuatın önemli bir kilometre taşı olacağını düşünüyorum. Bu düzenlemeyi ülkemiz hukuk sistemine kazandırarak halkımızı, demokrasimizi korumak yönünde kritik adım attığımıza inanıyorum. Önümüzdeki dönemde bunun faydalarını göreceğimden şüphe duymuyorum. Konferansın ülkelerimize, İslam dünyasına ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum."