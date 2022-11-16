Erdoğan'dan Rudaw muhabirine: Farklı bir ırkçılığın içindesiniz

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin ardından medya merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Söz konusu toplantıda Erdoğan'a Rudaw muhabirinin sorduğu soru ve gelen yanıt gündem oldu:

Rûdaw muhabiri: Türkiye'nin Ege Denizi'nde, Suriye'de ve Irak Kürdistanı'nda sert bir politika izlediğine ve Türk bombardımanlarında sivillerin öldüğüne inanan birçok kesim var. Bu politikada belki de seçimlerden sonra bir değişiklik olacak mı?

Erdoğan: ABD'de yaşayan bir Türk olduğunu söylediniz. Buna pek inanmıyorum. Farklı bir ırkçılığın içindesiniz. Sorduğunuz soru bunu aynen ortaya koyuyor. Bizim Kuzey Irak'ta veya Suriye'nin güneyinde oradaki Kürtlerle ilgili herhangi bir sorunumuz yok. Türkiye'deki Kürt vatandaşlarımızla bu tür bir sorunumuz olmadığı gibi.