Erdoğan'dan patronlara destek: 4 ilde yatırımlara devlet yardımı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan kararına göre, Gaziantep, Konya, Hatay ve Bursa’daki bazı üretim tesisi yatırımlarına "proje bazlı devlet yardımı" yapılacak.

Buna göre Poly Gürteks Tekstik Sanayi ve Ticaret AŞ’nin, başlangıç tarihi 7 Haziran 2021 olan Gaziantep’teki, polimer/cips ve POY üretim tesisinin yatırım mühleti 3 yıl olarak belirlendi. Projede öngörülen sabit yatırım meblağı 724 milyon 887 bin 515 lira, ek istihdam sayısı 333 olurken, öngörülen nitelikli işçi sayısı ise 10 olarak belirtildi.

Konya’da yassı mamul üretim tesisi

Al Metal Alüminyum Sanayi ve Ticaret AŞ’nin, Konya’da hayata geçirilen ve başlangıç tarihi 1 Ekim 2022 olan direkt soğutmalı slab döküm ve sıcak haddeleme metoduyla alüminyum yassı mamul üretim tesisinin yatırım mühleti 5 yıl olarak belirlendi. Projede öngörülen sabit yatırım meblağı 2 milyar 397 milyon 503 bin 600 lira, ek istihdam sayısı 492 oldu. Yatırımın sonunda yılda 80 bin ton direkt soğutmalı slab döküm ve sıcak haddeleme prosedürüyle alüminyum yassı mamul üretilmesi bekleniyor.

Hatay’da polipropilen üretim tesisi

Hatay’da, By Polimer Sanayi ve Ticaret AŞ’nin başlangıç tarihi 1 Ağustos 2022 olan polipropilen üretim tesisi yatırımının müddeti 3 yıl olarak belirlendi. Projede öngörülen sabit yatırım meblağı 27 milyar 706 milyon lira, ek istihdam sayısı 464 ve öngörülen nitelikli işçi sayısı 50 oldu. Yatırımın sonunda yılda 350 bin ton polipropilen üretilmesi planlanıyor.

Bursa’da ferrokrom üretim tesisi

BG Maden Sanayi ve Ticaret AŞ’nin Bursa’da hayata geçirilen ve başlangıç tarihi 1 Kasım 2021 olan yüksek karbonlu ferrokrom üretim tesisinin yatırımın mühleti 3 yıl olarak iddia edildi. Projede öngörülen sabit yatırım meblağı 910 milyon 687 bin 945 lira, ek istihdam sayısı 295 ve nitelikli işçi sayısı 15 oldu. Yatırımın sonunda yılda 60 bin ton yüksek karbonlu ferrokrom üretilmesi öngörülüyor.

KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti teşviki

Proje bazlı devlet yardımı verilmesi kararlaştırılan söz konusu yatırımlar, KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti gibi teşviklerden de yararlanacak. (ANKA)