Erdoğan’dan parti yöneticilerine azar: Bu adamları neden konuşturuyorsunuz?

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan MYK toplantısında parti yöneticilerine “iç tüzük azarı” geldi.

“Meclis iç tüzüğü çalışması neden bitmedi?” diyen Erdoğan’ın, parti yönetimine, başta CHP olmak üzere muhalefeti kastederek “Bu adamları neden konuşturuyorsunuz” dediği ileri sürüldü.

16 Nisan 2017’de yapılan anayasa referandumu sonrasında Türkiye, parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmiş; sistem değişikliğinden bir yıl sonra, 2018’de, AKP milletvekillerinin imzasını taşıyan “TBMM İç Tüzüğü’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Teklifi” TBMM’de kabul edilmişti.

Bu değişiklikte, “Meclis Genel Kurulu’nda duyurulmasında zaruret görülen olağanüstü hallerde, beşer dakikayı geçmemek üzere başkanın takdiri ile en çok üç kişiye gündem dışı söz verilecek” hükmü de yer almıştı.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre, söz konusu değişikliğin "yeni sisteme uyumlu hale getirilmesi için" yeniden iç tüzük çalışması AKP tarafından uzunca bir süredir yapılıyor.

En son TBMM Başkanı Mustafa Şentop da iç tüzük değişikliğine ilişkin yaptığı açıklamada, “Yeni sistemin paradigmasına, hükümet sistemine uygun bir iç tüzük yapılması lazım” görüşünü dile getirmişti.

Ancak iç tüzük çalışmalarıyla ilgili başta CHP olmak üzere muhalefet partileri, “iktidarın söz konusu düzenlemeyle muhalefetin sesinin kısmaya çalıştığını” belirtiyor.

'Çalışma neden bitmedi?'

Edinilen bilgiye göre, AKP’nin üzerinde çalıştığı Meclis iç tüzüğü, Erdoğan’ın MYK üyeleriyle toplantısında da gündeme geldi. Erdoğan, parti yöneticilerine, iç tüzük ile ilgili çalışmanın ne durumda olduğunu sordu. “Çalışmaların devam ettiği” yönünde verilen yanıtın ardından Erdoğan’dan partililerine “iç tüzük azarı” geldi.

Çalışmaların devam ediyor olmasına ve bir türlü Meclis gündemine gelmemesine tepki gösteren Erdoğan, “Çalışma neden bitmedi?” dedi. Erdoğan’ın toplantıda partililerine, muhalefeti kastederek “Bu adamları neden konuşturuyorsunuz?” dediği kaydedildi.

Muhalefet partilerinin AKP’nin icraatlarına karşı “eleştirilerine” tepki gösteren Erdoğan’ın toplantıda milletvekillerinin “Meclis’te söz hakkını daha çok kullanmasını” istemesi dikkat çekerken, Erdoğan’ın iç tüzük çalışmasıyla ilgili “hemen hemen her toplantıda bu yönde uyarı yaptığı” öğrenildi.

Öte yandan, iç tüzük çalışmasının henüz tamamlanmadığına da dikkat çekildi.