Erdoğan'dan Osmanlı övgüsü: 'Onların bıraktığı emaneti daha ilerilere taşımayı nasip etsin'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilecik'te toplu açılış töreninde konuştu.

Konuşmasına Osmanlı övgüsüyle başlayan Erdoğan "Her kim bazı tarihçilere göre bugün 724. kuruluş yıldönümü olan Osmanlı Devleti'ni aşağılıyorsa ya mankurttur ya da kuyruk acısı vardır" dedi.

Osmanlı padişahlarını "hayırla yad ettiğini" ifade eden Erdoğan "Rabbim bizlere inşallah onların bıraktığı emaneti daha ilerilere taşımayı nasip etsin" diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"- Yapımı süren Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı'nı inşallah 2025 yılında bitiriyoruz.

- Artık Bilecik'te doğalgaz ulaşmayan ilçe kalmıyor. Tabii bir avantajınız da var yani. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bilecikli.

- Şu hastanelerin güzelliğine bakın. Bu Bay Kemal SSK'nin genel müdürüyken bu hastanelere girilmezdi, girilmez.

- Açılışını yaptığımız kamu ve özel sektör yatırımlarının Bilecik'imize hayırlı olmasını diliyorum. Bu yatırımları kazandıran bakanlıklarımızı, özel sektörümüzü tebrik ediyorum.

- (Gübretaş altın madeni) Artık ülkemizin altın talebinin yarısını kendi üretimimizle karşılayacağımız bir seviyeye geliyoruz. Doğalgaz ve petrolde nasıl tarihi adımlar attıysak inşallah altın üretiminde de önemli ilerlemeler sağlayacağız.

- Bu CHP çıkmış bizi taklit ediyor. 'Yeter söz milletindir.' Bay Kemal, bunu biz söyleyeli ne kadar oldu haberin yok mu?

- Şimdi buradan öyle bir ses verin ki tarih boyunca Osmanlı bayrağının dalgalandığı her yerden duyulsun. Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa etmeye var mıyız? Dışarıda Türkiye düşmanlarının içeride maşalarının heveslerini kursaklarında bırakmaya hazır mıyız?

- Sanayide doğalgaza yüzde 16 indirim yaptık. Hep zam zam diyorlar, zam mı bu, indirim yaptık. Daha iyi olacak, daha iyi olacak."