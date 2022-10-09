Erdoğan'dan Onur Şener açıklaması: Kamu görevlilerinin hedef gösterilmesini yanlış buluyoruz

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Açılış Töreni'nde konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, istedikleri şarkıyı bilmediği gerekçesiyle 3 kişi tarafından katledilen müzisyen Onur Şener cinayeti hakkında açıklamada bulundu.

Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

“Kimi adli vakalar üzerinden kamu kurumlarının, kamu görevlilerinin hedef gösterilmesini yanlış buluyoruz. Hunharca katledilen müzisyen bir kardeşimizin acısını istismar etmek, bunu siyasetin malzemesi haline getirmek, böyle elim bir hadise üzerinden farklı hesaplar görmek ne ahlakidir ne insanidir ne de vicdanidir.

Bu her şeyden önce babasını kaybeden kız çocuğumuza, genç yaşta evladını toprağa veren ailesine, hayat arkadaşına veda eden sevgili eşine yapılmış bir zulümdür. Milletçe hepimizin yüreğini dağlayan hadiseler karşısında hepimiz tepkimizi göstereceğiz bunu yaparken maktulün sevdiklerini yaralamaktan uzak duracağız. Faillerin hak ettikleri cezayı alması için meselenin takipçisi olacağız."