Engin Ardıç'ın hakaretine Onur Şener'in ailesinin avukatından yanıt

Ankara’daki bir eğlence mekanında sahne alan müzisyen Onur Şener, kendisinden istenen bir istek şarkıyı bilmediğini söylediği için İlker Karakaş, Ali Gündüz ve Semih Soyalp tarafından mekan çıkışında öldürülmüştü.

Şener’in katilleri, geçtiğimiz gün çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Sabah gazetesi yazarı gazeteci Engin Ardıç ise, istek şarkıyı çalmadığı için öldürülen müzisyen Onur Şener cinayetine ilişkin olarak, “Şarkıcının öldürülmesinin ıcığını cıcığını öğrendik de, katillerin istediği şarkının adını öğrenemedik. Herhalde ‘Nessun Dorma’ değildir. ‘Tavukları Pişirmişem’ olabilir mi?” demişti.

Ardıç’ın Şener cinayeti ile ilgili bu sözleri sosyal medyada yoğun tepki çekti.

Şener Ailesi’nin avukatı Meltem Banko, Onur Şener cinayeti ile ilgili süreci anlatırken bu davayı ülkenin her kesiminin sahiplenmesini istediğini söyledi. Söz konusu istek şarkının ‘Ölürüm Türkiyem’ olduğu iddialarına ilişkin konuşan Banko, “'Ölürüm Türkiyem’ şarkısının çalınması istenmişti şarkı çalınmadı' gibi bir konu yok çünkü o saatte Onur Şener’in programı bitmişti. Bu karalamalar davayı politize etmek isteyen kişiler tarafından ortaya attığı ifadeler. Bu çok vahşi bir cinayet. Kaldı ki mesele şarkı da olsa Tarkan’a şu şarkıyı çal diyebilir misiniz?” diye konuştu.