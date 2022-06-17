Erdoğan'dan öğrencilere: Diyanet İşleri Bakanlığı’mızın size yönelik birçok çalışması var

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Üsküdar Burhan Felek Stadyumu'nda düzenlenen 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Karne Dağıtım Töreni'nde konuştu.

"Zengininden fakirine her vatandaşımızın çocuğu en nitelikli eğitim imkanına kavuşsun istiyoruz" diyen Erdoğan tatil döneminde öğrencilere Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı programları önerdi.

Tatil dönemi için öğrencilere "yeni şeyler öğrenmekten, kendinizi geliştirmekten de geri durmayın" diyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle günlerinizi sadece tabletle, internetle ekran başında ziyan etmeyin. Bir sanat dalıyla veya bir spor branşıyla muhakkak ilgilenmeye çalışın. Milli Eğitim Bakanlığı'mız sizin için önemli bir proje başlattı. Bu sene öğrencilerimize yönelik yaz okulları açıyoruz. Matematik, yabancı dil, bilim ve sanat alanlarında açılacak olan yaz okullarında tatilinizi en verimli şekilde değerlendirmenizi arzu ediyoruz. Aynı şekilde Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın, Diyanet İşleri Başkanlığı'mızın ve diğer kurumlarımızın sizlere yönelik pek çok çalışması var."